Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.
По его словам, в результате атаки погибли четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Как минимум 24 жителя украинской столицы получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.
Ткаченко уточнил, что данные не окончательные: удары разрушили жилые дома, под завалами остаются люди.
В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный дом и полностью снесла подъезд, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. У спасателей есть информация, что под обломками находятся еще как минимум три человека.
В Днепровском районе пострадал жилой 25-этажный дом. В другом эпизоде дрон упал во двор рядом с девятиэтажкой, после чего на парковке загорелись автомобили.
Под ударом оказались также Шевченковский, Соломенский, Голосеевский и Деснянский районы. Кроме того, повреждения получил парк скоростных поездов «Интерсити+», сообщили в «Укрзалізниці». Всего в Киеве зафиксировано около 20 точек попаданий.
Предыдущая массированная атака на Киев произошла в ночь на 31 июля. Тогда российские ракеты и дроны попали в жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. Погибли 31 человек, включая пятерых детей, еще 159 человек пострадали.
«Невозможно оправдать то, что делает Россия. Мы никогда не простим убийства наших людей, эти жестокие удары», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.