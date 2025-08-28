Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки погибли четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Как минимум 24 жителя украинской столицы получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

Ткаченко уточнил, что данные не окончательные: удары разрушили жилые дома, под завалами остаются люди.

В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный дом и полностью снесла подъезд, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. У спасателей есть информация, что под обломками находятся еще как минимум три человека.

В Днепровском районе пострадал жилой 25-этажный дом. В другом эпизоде дрон упал во двор рядом с девятиэтажкой, после чего на парковке загорелись автомобили.