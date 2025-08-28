ВОЙНА В УКРАИНЕ
Удар по жилым домам в Киеве
Российские войска нанесли массированный удар по Киеву ракетами и дронами, в результате погибли четыре человека, более двадцати пострадали
В Киеве разрушены жилые дома после массированного удара РФ / ГСЧС Украины
28 августа 2025 г.

Российские войска в ночь на 28 августа атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, в результате атаки погибли четыре человека, среди них 14-летняя девочка. Как минимум 24 жителя украинской столицы получили ранения различной степени тяжести, в том числе пятеро детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

Ткаченко уточнил, что данные не окончательные: удары разрушили жилые дома, под завалами остаются люди.

В Дарницком районе ракета попала в пятиэтажный дом и полностью снесла подъезд, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. У спасателей есть информация, что под обломками находятся еще как минимум три человека.

В Днепровском районе пострадал жилой 25-этажный дом. В другом эпизоде дрон упал во двор рядом с девятиэтажкой, после чего на парковке загорелись автомобили.

Под ударом оказались также Шевченковский, Соломенский, Голосеевский и Деснянский районы. Кроме того, повреждения получил парк скоростных поездов «Интерсити+», сообщили в «Укрзалізниці». Всего в Киеве зафиксировано около 20 точек попаданий.

Предыдущая массированная атака на Киев произошла в ночь на 31 июля. Тогда российские ракеты и дроны попали в жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. Погибли 31 человек, включая пятерых детей, еще 159 человек пострадали.

«Невозможно оправдать то, что делает Россия. Мы никогда не простим убийства наших людей, эти жестокие удары», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

