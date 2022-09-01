Полеты более 400 боевых вертолетов CH-47 Chinook армии США приостановлены из-за серии возгораний двигателей, сообщает The Wall Street Jourmal со ссылкой на официальных лиц США.

По данным издания, пожары на агрегатах происходили в последние дни из-за утечек топлива, правда, в результате инцидентов никто не пострадал. Под подозрением находятся некачественные уплотнительные кольца, которые могли быть установлены на более чем 70 машинах этого типа во время планового обслуживания. Однако в целях предосторожности командование решило прекратить полеты всех CH-47 Chinook до окончательного выяснения причин.

«Приземление вертолетов Chinook, которые с 1960-х использовались на поле боя, может создать проблемы с логистикой для американских солдат, в зависимости от того, как долго продлится приказ», — отмечает издание.

Boeing CH-47 Chinook — американский тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы. В марте 1959 года командование Армии США, рассмотрев предложения от пяти американских вертолетостроительных компаний, выбрало Boeing Vertol Model 114 в качестве наиболее подходящего под требования к перспективному армейскому транспортному вертолету.

Он должен быть всепогодным, иметь задний грузовой люк, поднимать до 1814 кг груза в кабине или до 7258 кг на внешней подвеске, брать на борт не менее 40 десантников в полной экипировке и с оружием, иметь возможность перевозить любой из элементов ракетной системы Martin Marietta Pershing, а также быть приспособленным для эвакуации раненых. В июне 1959 года был выдан контракт на сборку пяти предсерийных YHC-1B, которые после поступления в войска переименовали в YCH-47A Chinook по названию одного из индейских племен Северной Америки.

Во время войны во Вьетнаме вертолет, помимо транспортного назначения, применялся как постановщик дымовых завес, распылитель аэрозолей, эвакуатор подбитой и брошенной авиатехники. Последние модификации вертолета CH-47 Chinook комплектуются двигателями Honeywell T55, мощность которых составляет около 5000 л. с. На данный момент вертолет, выпущенный в количестве более 1000 экземпляров, продолжает производиться и остается на вооружении армий полутора десятков стран.