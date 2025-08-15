«У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили множество тем, включая визит президента (РФ Владимира) Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал Трамп.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Это будет первая личная встреча двух лидеров после возвращения Трампа на пост президента. Планируется обсудить завершение конфликта в Украине и ключевые вопросы российско-американских отношений.