ПОЛИТИКА
Разговор с Лукашенко перед встречей с Путиным
Александр Лукашенко и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив двусторонние отношения, ситуацию в Украине и визит Владимира Путина на Аляску
Разговор с Лукашенко перед встречей с Путиным
Президент Беларуси Александр Лукашенко / AP
15 августа 2025 г.

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и США Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По данным телеграм-канала «Пул первого», лидеры обсудили двустороннюю повестку, региональные вопросы и ситуацию в зонах конфликтов, включая Украину. Стороны договорились продолжить контакты. Лукашенко пригласил Трампа с семьей посетить Минск, и это приглашение было принято.

Президент США прокомментировал беседу в своей соцсети Truth Social.

«У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили множество тем, включая визит президента (РФ Владимира) Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», — написал Трамп.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа на Аляске. Это будет первая личная встреча двух лидеров после возвращения Трампа на пост президента. Планируется обсудить завершение конфликта в Украине и ключевые вопросы российско-американских отношений.

