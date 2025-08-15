Специальный представитель президента США Кит Келлог не был включен в состав делегации, которая 15 августа отправилась на Аляску на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом CNN сообщили осведомленные источники в администрации Трампа.

По данным собеседников, российская сторона воспринимает Келлога как сторонника Украины, что могло бы сделать его присутствие на встрече «контрпродуктивным».

Источники уточнили, что Келлог передал Трампу и госсекретарю Марко Рубио всю собранную во время бесед с украинской стороной информацию. Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что его отсутствие не станет серьезной проблемой. Один из них отметил, что Рубио не считается мягким по отношению к России, напомнив о его заявлениях, в которых он называл президента РФ Владимира Путина «военным преступником».

Европейские представители выразили обеспокоенность тем, что Келлог не вошел в состав делегации.