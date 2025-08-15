ПОЛИТИКА
2 мин чтения
За что Келлога не пустили на Аляску?
Спецпредставитель президента США Кит Келлог не вошел в делегацию на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, так как Россия считает его сторонником Украины
За что Келлога не пустили на Аляску?
Владимир Зеленский и Кит Келлог / AP
15 августа 2025 г.

Специальный представитель президента США Кит Келлог не был включен в состав делегации, которая 15 августа отправилась на Аляску на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом CNN сообщили осведомленные источники в администрации Трампа. 

По данным собеседников, российская сторона воспринимает Келлога как сторонника Украины, что могло бы сделать его присутствие на встрече «контрпродуктивным». 

Источники уточнили, что Келлог передал Трампу и госсекретарю Марко Рубио всю собранную во время бесед с украинской стороной информацию. Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что его отсутствие не станет серьезной проблемой. Один из них отметил, что Рубио не считается мягким по отношению к России, напомнив о его заявлениях, в которых он называл президента РФ Владимира Путина «военным преступником». 

Европейские представители выразили обеспокоенность тем, что Келлог не вошел в состав делегации.  

Читайте также

«Он надеялся быть там, и он должен быть там», — сказал один из европейских чиновников, добавив, что отсутствие его глубоких знаний — это потеря. По его мнению, Келлог лучше других понимает, на что Украина может пойти в рамках возможного соглашения. 

Собеседники отметили, что Келлог, вероятно, войдет в состав делегации на будущих встречах с участием США, России и Украины. 

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вылетел на Аляску и по пути провел первый телефонный разговор с Александром Лукашенко. В беседе с журналистами на борту он заявил, что «не будет вести переговоры от имени Украины», когда речь зайдет о территориальных вопросах. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us