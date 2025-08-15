Специальный представитель президента США Кит Келлог не был включен в состав делегации, которая 15 августа отправилась на Аляску на саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом CNN сообщили осведомленные источники в администрации Трампа.
По данным собеседников, российская сторона воспринимает Келлога как сторонника Украины, что могло бы сделать его присутствие на встрече «контрпродуктивным».
Источники уточнили, что Келлог передал Трампу и госсекретарю Марко Рубио всю собранную во время бесед с украинской стороной информацию. Два высокопоставленных чиновника подчеркнули, что его отсутствие не станет серьезной проблемой. Один из них отметил, что Рубио не считается мягким по отношению к России, напомнив о его заявлениях, в которых он называл президента РФ Владимира Путина «военным преступником».
Европейские представители выразили обеспокоенность тем, что Келлог не вошел в состав делегации.
«Он надеялся быть там, и он должен быть там», — сказал один из европейских чиновников, добавив, что отсутствие его глубоких знаний — это потеря. По его мнению, Келлог лучше других понимает, на что Украина может пойти в рамках возможного соглашения.
Собеседники отметили, что Келлог, вероятно, войдет в состав делегации на будущих встречах с участием США, России и Украины.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вылетел на Аляску и по пути провел первый телефонный разговор с Александром Лукашенко. В беседе с журналистами на борту он заявил, что «не будет вести переговоры от имени Украины», когда речь зайдет о территориальных вопросах.