Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тема предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом будет «очень сложной и многогранной». Об этом он заявил журналистам 15 августа на борту самолета.
По словам Пескова, одной из тем встречи на Аляске станет урегулирование ситуации в Украине. Он подчеркнул, что лидеры двух стран сохраняют политическую волю к диалогу, хотя «взаимная политическая воля нынче в дефиците».
«Мы видим, что адекватного ответа со стороны европейцев мы, вероятно, так и не дождемся», — сказал представитель Кремля.
Песков сообщил, что у главы государства перед поездкой на Аляску запланирована региональная поездка.
«Президент никогда не упускает возможности заняться региональными делами. Сделает это и на этот раз, а затем отправится на Аляску и приступит к российско-американским делам», — отметил он.
Он также подтвердил, что по итогам переговоров не ожидается подписание каких-либо документов.
«Ничего не готовилось, и вряд ли может быть подписан документ. Но на совместной пресс-конференции президент сможет обозначить круг договоренностей и пониманий, которых удастся достичь», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что подготовка встречи велась в очень сжатые сроки, но все необходимые параметры были соблюдены. Он назвал продуктивным последний визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в ходе которого «произвели обмен сигналами, позволившими выйти на встречу на высшем уровне».
Отвечая на вопрос о позиции президента Украины Владимира Зеленского, Песков отметил, что в данный момент речь идет о российско-американских переговорах.
«То, что вы спрашиваете, относится к следующим этапам», — сказал он.