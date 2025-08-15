Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что тема предстоящих переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом будет «очень сложной и многогранной». Об этом он заявил журналистам 15 августа на борту самолета.

По словам Пескова, одной из тем встречи на Аляске станет урегулирование ситуации в Украине. Он подчеркнул, что лидеры двух стран сохраняют политическую волю к диалогу, хотя «взаимная политическая воля нынче в дефиците».

«Мы видим, что адекватного ответа со стороны европейцев мы, вероятно, так и не дождемся», — сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что у главы государства перед поездкой на Аляску запланирована региональная поездка.

«Президент никогда не упускает возможности заняться региональными делами. Сделает это и на этот раз, а затем отправится на Аляску и приступит к российско-американским делам», — отметил он.

Он также подтвердил, что по итогам переговоров не ожидается подписание каких-либо документов.