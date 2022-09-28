Финансирование программы «Один пояс и один путь», которая должна была связать торговые логистические цепочки более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, оказалось под угрозой срыва. Это связано с многомиллиардными задолженностями заемщиков перед главным инициатором проекта — Китаем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Китай потратил триллион долларов на расширение своего влияния в Азии, Африке и Латинской Америке через свою инфраструктурную программу «Один пояс, один путь» <....> Однако сейчас десятки миллиардов долларов кредитов иссякли, а многочисленные проекты развития застопорились», — говорится в материале.

Замедление темпов экономического роста в мире вкупе с увеличением процентных ставок Центробанками ведущих стран и усилением инфляции привели к тому, что Пекин сейчас работает над пересмотром проблемной инициативы. Не менее важной причиной также стали особенности кредитной политики властей Китая.

«Западные лидеры раскритиковали практику кредитования Китая, которую некоторые называли «дипломатией долговой ловушки», ставящей Пекин в неловкое положение. Многие экономисты и инвесторы говорят, что практика кредитования Китая способствовала долговым кризисам в таких странах, как Шри-Ланка и Замбия. В итоге сейчас заемщики КНР пытаются изо всех сил погасить свои долги перед Китаем», — сообщается в статье.

В июле TRT на русском писал, что финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках проекта в первом полугодии 2022 года сократились до нуля. Как сообщала газета Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань, сокращение инвестиций произошло впервые с момента запуска китайской программы в 2013 году. В 2021 году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около $2 млрд. Директор центра Кристоф Недопил Ван счел, что воздержание Китая от инвестиций в России может быть связано с угрозой санкций западных стран, поэтому Пекин углубил сотрудничество с Ближним Востоком. Это демонстрируют данные центра: главным бенефициаром проекта «Один пояс — один путь» стала Саудовская Аравия — с ней Китай укрепляет связи в области энергетики и строительства и заключил соглашения на $5,5 млрд. При этом Ван заявил, что падение инвестиций может быть временным, а между Россией и Китаем «определенно сильное взаимодействие». Несмотря на события в Украине, закупки Пекином российских энергоносителей увеличились, добавлял он.

«Один пояс — один путь» — один из главных внешнеэкономических проектов Китая, который запустил председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек. Масштаб проекта некоторые эксперты оценивали в $21 трлн.

15 сентября агентство Bloomberg заявило о снижении темпов роста экономики Китая к концу 2022 года до значений, близких к абсолютному минимуму за более чем 40 лет. Уровень производства в азиатской стране к концу декабря увеличится только на 3,5% вместо планируемых 5,5%. Однако по мнению главного экономиста Barclays по Китаю Цзянь Чанг, рост экономики в стране по итогам текущего года может составить всего 2,6%. Азиатский банк реконструкции и развития (АБРР) в сентябре выпустил новый прогноз по динамике ВВП Китая и других развивающихся стран Азии в 2022–2023 годах. АБРР считает, что вместо ожидавшегося роста ВВП в Китае на 5% в 2022 году и 4,8% в 2023 году рост составит 3,3% и 4,5% соответственно. Для остальных развивающихся стран Азии банк также снизил прогноз роста ВВП в 2022–2023 годах — с 5,2% до 4,3% и с 5,3% до 4,9%.