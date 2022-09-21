Азиатский банк реконструкции и развития (АБРР) выпустил новый прогноз по динамике ВВП Китая и других развивающихся стран Азии в 2022–2023 годах. АБРР считает, что вместо ожидавшегося роста ВВП в Китае на 5% в 2022 году и 4,8% в 2023 году рост составит 3,3% и 4,5% соответственно. Для остальных развивающихся стран Азии банк также снизил прогноз роста ВВП в 2022–2023 годах — с 5,2% до 4,3% и с 5,3% до 4,9%.

Банк отметил, что в последний раз столь низкий рост ВВП Китай показывал 30 лет назад — в 1990 году, до 3,9%. Также впервые за 30 лет Китай покажет более низкий экономический рост, чем другие развивающиеся страны Азии.

В качестве причин снижения прогноза для Китая и остальной Азии аналитики банка указывают мировой рост инфляции, резкое ужесточение монетарной политики в ряде стран и военный конфликт в Украине. Для Китая к этим негативным факторам также прибавилось существенное замедление производственной и экономической активности в первой половине текущего года из-за жестких массовых локдаунов, введенных китайскими властями.

«Развивающаяся Азия продолжает восстанавливаться, но риски велики, — полагает главный экономист АБР Альберт Парк. — Значительный спад в мировой экономике серьезно подорвет спрос на экспорт из региона. Более сильное, чем ожидалось, ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой может привести к финансовой нестабильности». Также он отметил, что экономика КНР сталкивается с проблемами из-за повторяющихся локдаунов и слабого сектора недвижимости. «Правительства развивающихся стран Азии должны сохранять бдительность в отношении этих рисков и предпринимать необходимые шаги для сдерживания инфляции, не препятствуя росту экономики», — отметил Парк.

Прогноз роста ВВП Индии в текущем году был снижен до 7% с 7,5% из-за более высокой, чем ожидалось, инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). В следующем году предполагается подъем на 7,2% против 8% ранее. Экономика Южной Кореи, как ожидается, увеличится на 2,6% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году. Ранее прогнозы составляли соответственно 3% и 2,6%.

Прогнозируется, что рост в основных развитых экономиках составит 1,9% в 2022 году и 1% в следующем году, что ниже, чем прогнозировалось ранее. Высокая инфляция побудила США и еврозону агрессивно ужесточить ДКП, ослабив спрос в этих странах, которые также продолжают страдать от сбоев в цепочке поставок и неопределенности из-за конфликта в Украине.

АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.