Финансирование и инвестиции Китая в Россию в рамках китайского глобального проекта по развитию и сотрудничеству «Один пояс — один путь» в первом полугодии 2022 года сократились до нуля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчет Green Finance & Development Center при шанхайском университете Фудань.

По данным газеты, сокращение инвестиций произошло впервые с момента запуска китайского проекта в 2013 году. В 2021 году Москва и Пекин заключили соглашения на сумму около $2 млрд.

Директор центра Кристоф Недопил Ван счел, что воздержание Китая от инвестиций в России может быть связано с угрозой санкций западных стран, поэтому Пекин углубил сотрудничество с Ближним Востоком. Это демонстрируют данные центра: главным бенефициаром проекта «Один пояс — один путь» стала Саудовская Аравия — с ней Китай укрепляет связи в области энергетики и строительства и заключил соглашения на $5,5 млрд.

При этом Ван заявил, что падение инвестиций может быть временным, а между Россией и Китаем «определенно сильное взаимодействие». Несмотря на события в Украине, закупки Пекином российских энергоносителей увеличились, добавил он.

«Один пояс — один путь» — один из главных внешнеэкономических проектов Китая, который запустил председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре 2013 года. Он направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. По планам Китая, будет создан самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек.

Изначально Китай позиционировал «Один пояс — один путь» как «проект века», отмечается в отчете центра, но сейчас его масштабность снижается.

В июле сложности с получением китайских денег допускали и в российском правительстве. «Если пересчитать те проекты в России, где реально участвовали крупные китайские инвесторы, то хватит пальцев одной руки», — говорил по этому поводу министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он отмечал, что инвестируемые в Россию сейчас суммы из КНР — «это мало» для китайской экономики, где капитализация рынка составляет $20 трлн. Там активы банковской системы почти в 30 раз превышают российский ВВП ($50 трлн против $1,5 трлн), говорил министр.

По данным российского Центробанка, с момента аннексии Крыма в 2014 году инвестиции из Китая в Россию сократились: из $4,5 млрд к 1 октября 2021 года (последний доступный период статистики) осталось $3 млрд.

В начале июля сообщалось, что объем китайского экспорта в Россию с момента вторжения в Украину по май уменьшился на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года. Причина сокращения экспорта из Китая в том, что Пекин опасается помогать Москве, чтобы не потерять доступ к американским и европейским технологиям, а также к крупным рынкам сбыта своей продукции. При этом импорт из России за последние полгода резко вырос и поставил рекорд, достигнув отметки в $10,3 млрд.