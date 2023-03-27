Администрация президента Джо Байдена усиливает кампанию по увеличению американского влияния в Африке, где США потеряли позиции в пользу своих главных конкурентов — России и Китая. Противостояние трех держав «‎все больше начинает походить на новую холодную войну»‎, пишет агентство Bloomberg.

Вице-президент Камала Харрис на этой неделе посетит Гану, Танзанию и Замбию. До этого Африку посетили министр финансов Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен, отмечает издание. На декабрьском саммите США-Африка с лидерами континента президент Джо Байден пообещал выделить африканским государствам пакет поддержки в размере $55 млрд.

По данным Bloomberg, продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, а также усиливающееся противостояние между США и Китаем активизировали мировую дипломатию. Москва, Вашингтон и Пекин пытаются повлиять на нейтральные страны в таких областях, как Африка.

Противостояние США с Москвой

Правительства некоторых африканских стран имеют давние связи с Россией, в том числе в сфере закупок оружия. В продолжающемся уже год конфликте Москвы и Киева большинство стран континента, включая крупнейшие экономики — ЮАР, Нигерию и Египет — сохраняют нейтралитет. Так, ни одна из африканских стран не присоединилась к западным санкциям против РФ, отмечает агентство.

США хотят разорвать традиционные связи между Москвой и такими африканскими странами, как Египет, Марокко и ЮАР, сообщили источники Bloomberg.

С начала 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров уже дважды ездил в Африку, посетив в общей сложности семь стран, включая Судан, где правительство России планирует все-таки завершить развертывание военной базы с доступом к акватории Красного моря. В ходе визита Лаврова в ЮАР министр иностранных дел страны Наледи Пандор заявила: правительство Претории менее склонно критиковать Москву и больше не требует вывести войска из Украины из-за западных поставок оружия Киеву.

Фактор «Вагнера»

США пытаются нарастить давление на африканские страны, чтобы те отказались от сотрудничества с ЧВК «‎Вагнер»‎.

По данным собеседников агентства, глава этой структуры Евгений Пригожин якобы планирует свернуть операции своих наемников в Украине. Источники Bloomberg рассказали, что силовой аппарат РФ и политический истеблишмент рассматривают главу «‎Вагнера»‎ как «растущую угрозу». Сейчас он «борется» с нехваткой людских ресурсов и боеприпасов после того, как ему «запретили» вербовать заключенных на войну в Украину, отмечает агентство.

Вместо украинского направления на фоне неудач вокруг взятия Бахмута наемники Пригожина могут усилить внимание к африканскому направлению. Журналисты Bloomberg обращают внимание на объявление о наборе в ЧВК: наемников приглашают на полгода отправиться в Украину и на 9-14 месяцев — в Африку.

Противостояние Вашингтона с Пекином

Как уточняет Bloomberg, еще большую озабоченность у администрации Байдена вызывает экономическая конкуренция с Китаем — Пекин за последние 20 лет стал крупнейшим партнером Африки. В этом году товарооборот КНР с африканскими странами превысит $260 млрд. Для сравнения: в 2021 году объем торговли товарами и услугами США с Африкой составилвсего $83,6 млрд.

Помимо этого, Вашингтон и Пекин участвуют в гонке за ресурсы Африки, такие как кобальт и литий, которые имеют решающее значение для развития возобновляемых источников энергии. Согласно источникам в правительстве США, которые цитирует Bloomberg, существует вероятность того, что ЧВК «‎Вагнер» могут сыграть решающую роль в передаче части этих ресурсов в Россию.

В беседе с агентством Кэмерон Хадсон старший юрист программы Африки Центра стратегических и международных исследований отмечает: чиновники США «не скажут, что они конкурируют с Китаем или Россией в Африке». Однако они используют свои визиты, чтобы продемонстрировать различие между подходом Вашингтона и его соперников.

Одним из примеров этого Bloomberg называет попытки Вашингтона продвигать демократию в Африке. В конце 2022 года США пообещали выделить $165 млн на поддержку справедливых выборов в Африке.

Как ранее писал TRT на русском, США перебрасывают устаревшие штурмовики A-10 вместе с истребителями F-15E и F-16 на Ближний Восток в рамках своего плана по сдерживанию России и Китая. Как сообщаетгазета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, вооруженные силы США переходят в новую эру соперничества «великих держав» с Китаем и Россией.

Помимо этого власти США опасаются, что Вашингтон окажется «загнанным в угол» из-за китайского плана урегулировать конфликт Москвы и Киева, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.