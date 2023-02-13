Власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы на побережье Красного моря. Об этом сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на двух суданских чиновников.
Источники издания уточнили: РФ согласилась выполнить требования Хартума, в том числе увеличить поставки вооружений и техники. Один из собеседников агентства отметил: Россия сняла «возможные опасения» Судана, в связи с чем вооруженные силы страны одобрили сделку.
«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — подчеркнул один из чиновников.
Для завершения сделки необходимо дождаться формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые должны ратифицировать соглашение.
Африканская страна осталась без парламента в апреле 2019 года, когда военные на волне массовых протестов свергли президента Омара аль-Башира. Политический кризис углубился в октябре 2021 года, когда генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и остановил действие некоторых пунктов конституционной декларации, определившей процесс транзита власти.
Сделку с Суданом о размещении базы ВМФ РФ затронул во время визита в Хартум в феврале этого года и глава МИД России Сергей Лавров. 9 февраля российский министр уточнил: соглашение должен ратифицировать все еще не сформированный законодательный орган Судана.
История сделки Москвы и Хартума
О том, что Россия заключила договор о создании на территории Судана пункта материально-технического обслуживания ВМФ России, стало известно в декабре 2020 года.
Максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей, уточняет российская газета «Коммерсант».
Как ранее сообщал TRT на русском, проект соглашения был обнародован 11 ноября 2021 года, с российской стороны его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из документа следует, что РФ планирует создать военную базу на берегу Красного моря в Порт-Судане — она будет служить логистическим центром для ВМФ.
В соглашении указано, что Судан бесплатно предоставит земельный участок для российской базы сроком на 25 лет. Договор рассчитан на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летний период, если ни одна из сторон не возражает.
Взамен Россия должна предоставить Судану вооружение и военную технику.
В июне 2021 года глава Генштаба ВС Судана генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что африканская страна ведет консультации по пересмотру российско-суданского соглашения. По словам военачальника, «ряд статей документа нес некоторый вред Судану».
Аль-Хусейн отметил: договоренности были подписаны в эпоху экс-президента Омара Башира и не были ратифицированы законодательным органом, «как того требует процедура одобрения международных договоров».
У Хартума «есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», подчеркнул глава Генштаба. Аль-Хусейн подчеркнул: это не означает прекращение действия сделки — она будет выполнена, если будет учитывать интересы и Москвы, и Хартума, не причиняя вреда последнему.
TRT на русском ранее писал, что подготовкой сделки о создании российского военного объекта в Порт-Судане занимались главным образом представители ЧВК «Вагнера» российского бизнесмена Евгения Пригожина.
В феврале 2022 года генерал Мохаммед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки, провел в Москве переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. По возвращении из недельной поездки Дагало уточнил: Хартум не возражает, чтобы Россия или какая-либо другая страна разместила базу на суданской территории, поскольку это не представляет угрозы для нацбезопасности страны.