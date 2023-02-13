Власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы на побережье Красного моря. Об этом сообщает агентство Associated Press cо ссылкой на двух суданских чиновников.

Источники издания уточнили: РФ согласилась выполнить требования Хартума, в том числе увеличить поставки вооружений и техники. Один из собеседников агентства отметил: Россия сняла «возможные опасения» Судана, в связи с чем вооруженные силы страны одобрили сделку.

«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — подчеркнул один из чиновников.

Для завершения сделки необходимо дождаться формирования в Судане гражданского правительства и законодательного органа, которые должны ратифицировать соглашение.

Африканская страна осталась без парламента в апреле 2019 года, когда военные на волне массовых протестов свергли президента Омара аль-Башира. Политический кризис углубился в октябре 2021 года, когда генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и остановил действие некоторых пунктов конституционной декларации, определившей процесс транзита власти.

Сделку с Суданом о размещении базы ВМФ РФ затронул во время визита в Хартум в феврале этого года и глава МИД России Сергей Лавров. 9 февраля российский министр уточнил: соглашение должен ратифицировать все еще не сформированный законодательный орган Судана.

История сделки Москвы и Хартума

О том, что Россия заключила договор о создании на территории Судана пункта материально-технического обслуживания ВМФ России, стало известно в декабре 2020 года.

Максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей, уточняет российская газета «‎Коммерсант»‎.

Как ранее сообщал TRT на русском, проект соглашения был обнародован 11 ноября 2021 года, с российской стороны его подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Из документа следует, что РФ планирует создать военную базу на берегу Красного моря в Порт-Судане — она будет служить логистическим центром для ВМФ.

В соглашении указано, что Судан бесплатно предоставит земельный участок для российской базы сроком на 25 лет. Договор рассчитан на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летний период, если ни одна из сторон не возражает.

Взамен Россия должна предоставить Судану вооружение и военную технику.

В июне 2021 года глава Генштаба ВС Судана генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что африканская страна ведет консультации по пересмотру российско-суданского соглашения. По словам военачальника, «ряд статей документа нес некоторый вред Судану».

Аль-Хусейн отметил: договоренности были подписаны в эпоху экс-президента Омара Башира и не были ратифицированы законодательным органом, «как того требует процедура одобрения международных договоров».

У Хартума «есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов», подчеркнул глава Генштаба. Аль-Хусейн подчеркнул: это не означает прекращение действия сделки — она будет выполнена, если будет учитывать интересы и Москвы, и Хартума, не причиняя вреда последнему.

TRT на русском ранее писал, что подготовкой сделки о создании российского военного объекта в Порт-Судане занимались главным образом представители ЧВК «‎Вагнера» российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В феврале 2022 года генерал Мохаммед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки, провел в Москве переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками. По возвращении из недельной поездки Дагало уточнил: Хартум не возражает, чтобы Россия или какая-либо другая страна разместила базу на суданской территории, поскольку это не представляет угрозы для нацбезопасности страны.