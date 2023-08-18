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Сильные дожди вызвали наводнение в Германии
В городах Баварии устраняют последствия потопа, вызванного сильными дождями. В Нюрнберге улицы превратились в реки, под водой оказались станции метро. Были отменены большинство рейсов в аэропорту Франкфурта. В районе Штутгарта выпал град размером с теннисный мяч, который повредил сотни зданий и автомобилей. #trtнарусском #германия #наводнение #потоп #ливни #дожди #град #штутгарт #франкфурт #трт #новости
Сильные дожди вызвали наводнение в Германии / Others
18 августа 2023 г.
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