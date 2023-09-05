В последние десятилетия на европейском континенте все чаще происходят сильные засухи. Из-за этого с дефицитом воды в ближайшие годы могут столкнуться как обычные фермеры, так и производители энергии на атомных электростанциях и гидроэлектростанциях, пишет The Financial Times (FT).

«Cочетание плохой политики властей, корыстных интересов и быстрого изменения климата, по-видимому, лишь еще больше усугубит проблему», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, ситуацию также осложняют «аномально жаркие температуры и участившиеся лесные пожары».

По всей Европе

Европейские и китайские ученые проанализировали климатическую ситуацию за последние три века и пришли к выводу, что засуха на континенте появилась в 1850-е. Однако в последние несколько десятилетий тенденция только усилилась.

Эксперты подсчитали, что с 1976 по 2006 год количество затронутых засухой территорий Евросоюза увеличилось на 20%. Как пояснили аналитики, это «оказывает прямое воздействие на граждан и экономические секторы, которые используют воду и зависят от нее, включая сельское хозяйство, туризм, промышленность, энергетику и транспорт».

С каждым годом ситуация ухудшалась. Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии в 2016 году сообщили, что большие территории стран Южной Европы «летом испытывают экстремальную засуху». Также проблемы с водой стали возникать в Центральной и Восточной Европе. Постепенно с засухой столкнулись и регионы Северной и Западной Европы.

Например, с 2018 по 2020 годы сильно обмелела река Рейн в Германии. При этом уровень грунтовых вод не смог восстановиться даже зимой.

«Ранее Южная Европа была зоной, наиболее уязвимой к засухам, однако в последние годы эта тенденция, сопровождающаяся повышением температуры, уменьшением количества осадков наблюдается и в Центральной Европе. Согласно климатическим прогнозам, Европа станет одной из горячих точек на карте, здесь будут сильные засухи и продолжительные жаркие периоды. Центральная и Южная Европа станут еще более сухими и жаркими», — говорится в статье журнала Communications Earth and Environmental.

Что делают власти

Ученые не раз призывали европейские власти разработать новую политику для борьбы со сложившейся ситуацией. Некоторые страны пытаются принять меры.

В 2022 году в Брюсселе стали перенаправлять дождевые стоки на зеленые насаждения, чтобы вода не уходила впустую в ливневую канализацию. Во Фландрии все крупные объекты строительства обязали установить колодцы для сбора дождевой воды, которую после фильтрации можно использовать для хозяйственных нужд.

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал новую стратегию управления водными ресурсами, предполагающую к концу 20-х годов снизить потребление воды на 10%. В Германии также разработали большой план по адаптации к дефициту влаги до 2050 года, направленный на преодоление длительных засушливых сезонов и аномальной жары.

Стратегия предполагает восстановление лесов и зеленых насаждений, создание водохранилищ.

Однако всех этих мер недостаточно. Специалисты из Технологического университета Граца сообщили, что в 2023 году регион Южной и Центральной Европы уже с весны начал испытывать нехватку водных ресурсов. Низкий уровень грунтовых вод, обмеление рек и водоемов «негативно влияет на людей и природу, страдает сельское хозяйство».

Летом, когда в некоторых регионах на юге континента температура достигала 46 градусов, происходили перебои с электроэнергией. Ученые из Европейской обсерватории засух определили, что к началу августа около 40% территории континента испытывают дефицит влаги. В зоне риска, по их мнению, оказались Армения, Литва, Фарерские острова, Эстония.

Неутешительные прогнозы

Прогнозы Института мировых ресурсов (WRI) и вовсе неутешительны: к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%. Это на 16% выше прогноза, который опубликовал McKinsey в 2009 году.

На фоне «водного кризиса», как считает FT, могут усилиться беспорядки. Они уже происходили между фермерами двух крупнейших потребителей воды в Европе — Франции и Италии. Из-за участившихся летних засух они настаивают на строительстве водохранилищ, однако против этого активно выступают экологи.

По словам главы группы по водным ресурсам в директорате по окружающей среде ОЭСР Ксавье Лефлейва, на европейском континенте «нет ни одной страны, которая бы была полностью защищена от дефицита воды».

В августе Институт мировых ресурсов опубликовал индекс WRI, согласно которому, самую острую нехватку воды в Европе испытывает Бельгия. Еще весной местные специалисты сообщали, что «в преддверии самого сухого периода с апреля по сентябрь в стране почти исчерпаны водные запасы».

После слишком засушливого лета 2022 года водный баланс страны до конца не смог восстановиться зимой — запас подземных вод истощен, а нерегулярные дожди не успевают пропитать почву.

Схожие проблемы испытывают южные регионы Испании и Франции, север Германии и северо-запад Польши.

Как пишет FT, в настоящее время Европа нагревается быстрее любого другого континента, в результате сокращаются потоки талой воды в Альпах, имеющие решающее значения для водоснабжения Европы. Помимо этого, истощаются запасы грунтовых вод, поскольку засушливым почвам сложно удерживать дождевую воду.

«Мы используем подземные воды с гораздо большей скоростью, чем они пополняются», — пояснил научный сотрудник компании Ecolab Джефф Таунсенд.

При этом в Болгарии, Румынии и Италии из-за негерметичных труб в среднем теряется около 25% питьевой воды.

Водная ситуация в Европе сейчас стала очень нестабильной, считает ученый из Технологического университета Граца Торстен Майер-Гюрр. «Несколько лет назад я бы и не подумал, что вода станет проблемой здесь, в Европе, особенно в Германии или Австрии. Но у нас действительно возникают проблемы с водоснабжением — и надо об этом задуматься», – пояснил он.