Копия священного Корана была сожжена и брошена перед мечетью на юго-западе Германии в ночь на 8 июля, сообщила турецко-мусульманская зонтичная группа Турецко-исламский союз по делам религии (DITIB).

Инцидент произошел перед мечетью Мимар Синан в городке Маульбронн, расположенном в земле Баден-Вюртемберг. Коран осквернили и подожгли люди, находившиеся в движущемся автомобиле.

«После инцидента, когда мы просмотрели записи камер наблюдения нашей мечети, мы увидели, что перед мечетью из автомобиля на главной улице был брошен какой-то предмет. Им оказался сожженный Коран, его бросили перед входом в мечеть», — заявил директор ассоциации мечетей Осман Адибелли.

Он уточнил, что ассоциация подала жалобу в полицию в связи с инцидентом.

«Из-за отражения фар автомобиля, приближающегося к передней части мечети, мы не смогли распознать номерной знак или количество человек, участвовавших в нападении», — пояснил Адибелли.

Инцидент произошел после многочисленных сожжений или осквернений копий Корана в различных европейских странах, в том числе недавнего скандального сожжения Корана перед мечетью в Швеции. Осквернение священной книги мусульман произошло с одобрения полиции и мэрии Стокгольма. Этот инцидент вызвал международное возмущение.

Мусульманские лидеры и политики подчеркнули, что подобные осквернения и провокации не подпадают под действие законов о свободе слова и потребовали от властей Швеции запретить подобную практику.

Как ранее писал TRT на русском, в середине мая Турция добилась того, чтобы ЮНЕСКО включила термин «исламофобия» в проект резолюции против дискриминации и расизма.

Постпред Турции при организации Гюльнур Айбет уточнила: термин «исламофобия» был принят на Генассамблее ООН благодаря усилиям Анкары. Однако, отметила дипломат, многие страны в Исполнительном совете ЮНЕСКО высказали свое недовольство включением этого термина в проект резолюции, касающейся дискриминации и расизма в организации. Тем не менее, она подчеркнула, что благодаря усилиям Турции термин «исламофобия» будет также включен в этот проект резолюции.