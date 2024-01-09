Новым премьером Франции стал Атталь, запретивший ношение абайи в школах
ПОЛИТИКА
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Новым премьером Франции стал Атталь, запретивший ношение абайи в школахПрезидент Франции Эммануэль Макрон назначил главой правительства министра образования 34-летнего Габриэля Атталя
Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь / Others
9 января 2024 г.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отправил в отставку Элизабет Борн, которая занимала пост премьера с мая 2022 года. Новым главой правительства назначен министр образования Габриэль Атталь. Он стал самым молодым премьером в истории Франции. Ожидается, что в ближайшее время он представит главе государства предложения по формированию нового состава кабмина.

На посту министра образования Атталь запомнился ужесточением и без того строгих запретов на ношение мусульманской одежды в школах. Женщины во Франции многие годы сталкиваются с дискриминацией из-за ношения хиджаба в образовательных учреждениях. После того как министерство возглавил Атталь, им также запретили носить абайи — длинные традиционные платья.

Напомним, Франция ввела запрет на использование религиозных символов в государственных школах с 2004 года. В 2010 году власти запретили ношение хиджаба в общественных местах. Это решение вызвало недовольство мусульманской общины страны — крупнейшей в Европе, насчитывающей более 5 млн человек. Именно этот шаг кабмина спровоцировал создание в стране частных мусульманских школ.

Как ранее писал TRT на русском, Элизабет Борн ушла в отставку 8 января. До этого она сменила несколько министерских постов. Борн — вторая в истории Французской республики женщина в этой должности.

«Ваша работа на службе нации была образцовой каждый день», — с такими словами Макрон обратился к Борн в соцсети Х.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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