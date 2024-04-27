Власти Испании по ошибке освободили опасного наркобарона Карима Буякричана из-за бюрократической путаницы.

Карим Буякричан, предполагаемый лидер Mocro Maffia, был арестован в Марбелье в январе после пятилетнего расследования по отмыванию денег. Однако он был случайно освобожден из-за путаницы с запросом на экстрадицию из Нидерландов и в апреле скрылся.

Испанские власти уверены, что предполагаемого главу картеля найдут. Министр юстиции Феликс Боланьос признал, что побег является «тревожной новостью», но уверил, что силы безопасности «предадут этого человека суду как можно скорее».

Mocro Maffia относится к нескольким крупнейшим в Европе картелям по трафику кокаина, и, как полагают, контрабандировала наркотики стоимостью в миллиарды евро из Южной Америки в ЕС за последние 15 лет.

Согласно сообщениям, картель использует огромные порты в Амстердаме и Роттердаме для перемещения кокаина по континенту и управляет операциями по отмыванию денег по всей Европе, на Ближнем Востоке и в Марокко.