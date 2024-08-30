По меньшей мере пять человек, включая девочку-подростка, погибли в результате попадания российской планерной бомбы в жилой дом в Харькове, на северо-востоке Украины.

В результате удара было сильно повреждено 12-этажное здание и детская площадка перед ним, загорелись несколько автомобилей.

По словам губернатора Харьковской области Олега Синегубова, по меньшей мере 47 человек получили ранения. По его данным, 20 пострадавших - в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

«Есть травматические ампутации конечностей. Врачи борются за жизнь. <…> На верхних этажах дома, где было попадание, могут находиться люди - по меньшей мере одна женщина. Есть риск обрушения дома», - добавил Синегубов.

«Убили ребенка прямо на детской площадке», - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своем телеграм-канале.

На кадрах в СМИ и социальных сетях видно, как горят несколько этажей здания, слышны крики жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись последствий удара и повторил свои призывы к западным союзникам Киева отменить действующие ограничения на использование поставленного оружия.

«Российский удар по Харькову был нанесен непосредственно по людям, по обычным домам, - написал он. - Этот удар был нанесен с помощью российской управляемой авиабомбы - удар, который можно было бы предотвратить, если бы наши Вооруженные силы имели возможность уничтожать российские военные самолеты на их же базах».

Российские военные или политическое руоводство не комментировали сообщения об авиаударе по Харькову.