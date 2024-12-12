В декабре 2024 года мир стал свидетелем исторического события — падения одной из самых жестоких диктатур современности. Режим Асадов, державший Сирию в железном кулаке 54 года, рухнул под натиском сирийских повстанцев. За восемь дней молниеносной операции они заставили Башара Асада бежать в Россию, оставив позади полвека семейной тирании. Но не успели сирийцы осознать значимость этих перемен, как их страна оказалась втянута в новое противостояние.

Израиль отреагировал на падение режима Асадов с неожиданной агрессивностью. В течение первых 48 часов после бегства сирийского диктатора израильские военно-воздушные силы обрушили на страну шквал из 480 авиаударов. Операция началась без предупреждения, словно отработанный годами механизм, запущенный по сигналу. Израильская армия не просто наносила удары — она методично, словно хирург со скальпелем, вырезала военную инфраструктуру страны.

В средиземноморском порту Латакия местные журналисты передавали шокирующие кадры: обугленные остовы военных кораблей, еще недавно составлявших гордость сирийского флота, теперь превратились в искореженный металл. Социальные сети наполнились видео горящих радарных установок, уничтоженных складов с ракетами и разбомбленных систем противовоздушной обороны. Израильские военные не скрывали своих целей — они открыто заявляли о намерении уничтожить «большинство стратегических запасов оружия» Сирии.

Но воздушной кампанией дело не ограничилось. Пока авиация методично уничтожала военную инфраструктуру, израильские сухопутные войска начали продвижение вглубь сирийской территории. Официальный Тель-Авив назвал это созданием «стерильной оборонительной зоны, свободной от оружия и террористических угроз». Министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на военно-морской базе в Хайфе, подчеркнул успешность операции по уничтожению сирийского флота и заявил о необходимости создания безопасного пространства на сирийской территории.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, несмотря на собственные проблемы с законом и обвинения в коррупции, решительно объявил о планах установить контроль над территорией площадью около 400 квадратных километров. Израильские войска быстро заняли стратегические высоты горы Хермон, откуда открывается превосходный обзор на значительную часть региона. Турецкое информационное агентство «Анадолу» зафиксировало появление израильских танков на улицах сирийского города Кунейтра.

Представитель Армии Израиля подполковник Надав Шошани пытался успокоить международное сообщество, подчеркивая, что войска не продвигаются к Дамаску, находящемуся в 40 километрах от новых позиций. Однако он был вынужден признать захват «некоторых дополнительных пунктов» за пределами изначально заявленной буферной зоны. По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, израильские войска также взяли под контроль протяженный участок сирийской территории напротив ливанского региона Рашайя.

Действия Израиля вызвали волну осуждения в регионе и за его пределами. Египет, Катар и Саудовская Аравия выступили с резкой критикой, обвинив Тель-Авив в циничном использовании хаоса в Сирии и грубом нарушении международного права. Турция в свою очередь опубликовала жесткое заявление, назвав действия Израиля проявлением «менталитета оккупанта» именно в тот момент, когда в Сирии появилась возможность достижения мира и стабильности.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен потребовал немедленного прекращения израильских авиаударов и наземного вторжения, указав на прямое нарушение соглашения 1974 года о разъединении войск. Представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подчеркнул поворотный характер момента для Сирии, призвав соседние государства воздержаться от территориальных посягательств.

За действиями Израиля просматривается четкая стратегическая логика. С падением режима Асада — ключевого союзника Ирана в регионе — Тель-Авив стремится предотвратить восстановление иранского влияния и перекрыть каналы поставок оружия ливанской «Хезболле». Поражение Асада нанесло серьезный удар по так называемому «шиитскому полумесяцу» — цепочке проиранских сил, позволявшей Тегерану проецировать свое влияние до самого Средиземного моря.

Однако масштаб и интенсивность израильской операции вызывают серьезные вопросы о пропорциональности применяемой силы. За последние месяцы Израиль совершил агрессию в отношении сектора Газа, Западного берега, Южного Ливана, долины Бекаа, пригородов и центра Бейрута, а теперь и Сирии. Международные правозащитные организации, включая Amnesty International, уже выражали серьезную озабоченность методами ведения военных действий израильской армией.

Как известно, израильское определение того, что означает «безопасность» и «оборона», постоянно расширяется, как и израильские «границы». История показывает, что временные меры безопасности в исполнении Израиля имеют тенденцию превращаться в постоянный контроль над новыми территориями. Достаточно вспомнить судьбу Голанских высот, захваченных у Сирии в 1967 году и впоследствии аннексированных, несмотря на непризнание этого шага международным сообществом.

Сирийский народ, только начавший осознавать масштаб преступлений режима Асадов, оказался перед новым тяжелым испытанием. Пока из открытых тюрем выходят измученные узники, пока родственники находят считавшихся погибшими членов семей, пока разоблачаются новые свидетельства жестокости прежнего режима — израильские танки занимают позиции на сирийской земле, все дальше отодвигая границы того, что еврейское государство называет «зоной безопасности».

Одно можно сказать наверняка: односторонние военные действия и фактическая оккупация территории соседнего государства определенно не способствуют долгосрочной стабильности в регионе, который и без того никак не может покончить со спиралью насилия и кровопролития. В то время как Белый дом заверяет, что находится в тесном контакте с израильским руководством и сирийской оппозицией, а советник по национальной безопасности США направляется в Израиль, танки продолжают занимать новые позиции, а израильские истребители продолжают наносить удары.

В то время как международное сообщество демонстрирует осторожный оптимизм после падения режима Асада и ограничивается выражением озабоченности в связи с оккупационными действиями Израиля, новая реальность на Ближнем Востоке создается силовым путем, в очередной раз перекраивая политическую карту многострадального региона.