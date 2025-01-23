МИД Германии призвал страны ЕС занять более жесткую позицию в отношении «гибридных угроз со стороны России‎»‎. Берлин предложил расширить санкционный режим и ограничить перемещения российских дипломатов по территории Евросоюза. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что цель этой инициативы — подготовить почву для согласованных европейских действий против российских дипломатов. Бербок утверждает, что после начала российско-украинской войны Россия якобы «‎‎усилила кампанию гибридных атак в Европе». Берлин приписывает Москве кибератаки, саботаж и дезинформационные кампании.

Недавние инциденты, такие как предполагаемое повреждение энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, министр обороны Германии Борис Писториус назвал актом «саботажа» со стороны России.

В Москве свою причастность отрицают, указывая, что европейская полиция отказалась допустить российских следователей к месту преступления.

Среди предложений Берлина — новые санкции против так называемого «теневого флота» России — танкеров, используемых для нелегальной продажи нефти и газа, которые приносят Москве миллиарды долларов. Также предлагается ограничить сроки аккредитации и свободу передвижения владельцев российских дипломатических паспортов.

Для предотвращения будущих атак МИД Германии предлагает укрепить сотрудничество с частными компаниями, например, операторами кабельных систем, а также регулярно проводить стресс-тесты критически важной инфраструктуры.

Еще одна инициатива Берлина — создание «‎проактивной коммуникационной стратегии ЕС»‎, которая, как считают в МИД Германии, позволит четко указывать на причастность России к определенным инцидентам. Для этого предполагается рассекречивать разведывательную информацию, чтобы «‎‎убедительно доказывать вину Москвы».

Отношения Германии и России остаются крайне натянутыми. Страны неоднократно обменивались высылкой дипломатов. В апреле прошлого года Москва выслала более 20 немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия Берлина.