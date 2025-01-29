Роберт Ф. Кеннеди-младший, предложенный Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения и социальных служб США, выступит перед Конгрессом с заявлением, что не является противником вакцин, а его позиция направлена на обеспечение безопасности.

«Я не антипрививочник и не противник индустрии. Я выступаю за безопасность», – говорится в подготовленном заявлении Кеннеди, которое он представит в среду перед Сенатом.

Кеннеди, известный своими критическими высказываниями о вакцинах, пообещает не лишать никого доступа к прививкам, но подчеркнет важность пересмотра системы здравоохранения. Он планирует реформировать HHS, сосредоточив внимание на борьбе с хроническими заболеваниями, пересмотре пищевых стандартов и снижении зависимости США от «ультрапереработанных» продуктов.

«Мы должны изменить подход к здравоохранению. Америка тратит больше всех, но уровень здоровья граждан хуже, чем в других развитых странах», – заявит Кеннеди.

Кандидат также намерен поддерживать американских фермеров и устранить избыточные регуляции, мешающие развитию сельского хозяйства.

Номинация Кеннеди вызвала жесткую критику со стороны демократов и части республиканцев. В частности, его обвиняют в дезинформации о вакцинах и недостатке опыта для управления программами Medicare и Medicaid.

Губернатор Гавайев Джош Грин, участвовавший в вакцинации населения во время вспышки кори в Самоа в 2019 году, назвал кандидатуру Кеннеди «угрозой для системы здравоохранения».

Против него также выступили консервативные республиканцы, обеспокоенные его позицией по абортам. Группа Майка Пенса — некогда соратника Трампа — Advancing American Freedom запустила рекламную кампанию против Кеннеди, обвиняя его в радикализме.

Кроме того, его кузина Кэролайн Кеннеди отправила сенаторам письмо, в котором обвинила его в том, что он «играет на страхах родителей» и подвергает жизни людей опасности.

Несмотря на сопротивление, Кеннеди заявил, что готов к слушаниям и надеется на поддержку Сената.