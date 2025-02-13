Белый дом не уведомил европейских союзников о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, что стало для многих неожиданностью. По данным Bloomberg, некоторые европейские и украинские чиновники восприняли этот контакт как предательство, опасаясь, что Вашингтон уже делает уступки Москве.

Два высокопоставленных европейских чиновника сообщили агентству, что звонок потряс лидеров по всему континенту. Некоторые расценили его как признак того, что США меняют свою позицию в отношении России без консультаций с ключевыми союзниками. Источники также отметили, что администрация Трампа существенно сократила регулярные контакты с европейскими партнерами.

Газета Financial Times отмечает, что евродипломаты и без того испытывают сложности в установлении контактов с командой Трампа. Теперь же Белый дом, по сути, просто исключил Европу и Украину из обсуждения будущего урегулирования.

Между тем, Bloomberg указывает, что президент США все активнее пытается диктовать Европе ее же позицию по украинскому конфликту.

К утру 13 февраля европейские лидеры резко отреагировали на заявления Трампа о его звонке с Путиным. Его слова, а также замечания министра обороны Пита Хегсета о том, что вернуть утраченные Украиной территории невозможно, вызвали ярость в Киеве и Брюсселе, пишет Bloomberg.

Одни чиновники заявили, что переговоры без участия Украины и Европы бессмысленны, другие увидели в этом преждевременную уступку, подрывающую интересы как Украины, так и Запада.

Пока Трамп выступал в Вашингтоне, главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании собрались в Париже для обсуждения войны. В совместном заявлении они подтвердили поддержку территориальной целостности Украины и пообещали усилить помощь.

«Мы готовы увеличить поддержку Украины», — говорится в заявлении. «Наша общая цель — поддерживать Украину до достижения справедливого и прочного мира».

Правда, непонятно, послушает ли заявления ЕС Трамп.