Ливанские власти задержали свыше 25 человек по подозрению в нападении на конвой миротворцев Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), который возглавлял заместитель командующего, сообщил высокопоставленный чиновник.

Об этом в субботу после экстренного заседания Совбеза Ливана объявил глава МВД Ахмед Аль-Хаджар. Встреча была созвана после нападения на колонну UNIFIL во время протестов против решения властей отказать в посадке иранскому пассажирскому самолету в четверг.

«Обсуждались последние инциденты, включая блокирование дорог, атаки на общественную и частную собственность, а также недопустимое нападение на силы UNIFIL, которое является уголовным преступлением», — заявил министр.

Он уточнил, что задержания не означают, что все арестованные причастны к нападению, однако расследование продолжается.

Президент Ливана Жозеф Аун осудил атаку на миротворцев ООН, пообещав, что виновные понесут наказание.

UNIFIL подтвердили, что на их конвой, направлявшийся в аэропорт Бейрута, напали, подожгли один из автомобилей и ранили уходящего с поста заместителя командующего миссии.

Инцидент произошел на фоне протестов против отказа Ливана разрешить посадку иранскому самолету. Ситуация усугубилась после того, как 3 января власти аэропорта Бейрута провели тщательную проверку иранского самолета с дипломатической делегацией, что вызвало возмущение сторонников «Хезболлы».

В то же время высокопоставленный представитель «Хезболлы» Вафик Сафе заявил, что нападение на UNIFIL было «неприемлемым» и подчеркнул, что организация не имеет к нему отношения.