Не успел в России закончиться карантин, как началось голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится целую неделю и предполагается, что проголосовать должен успеть каждый гражданин. Но почему это голосование так важно для российских властей, что они готовы рисковать и открывать избирательные участки в самый разгар эпидемии?

Что такое поправки в Конституцию и с чем их едят?

15 января 2020 года президент России Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию выступил с необходимостью внести поправки в Конституцию страны. Поправки включали в себя ряд пунктов, в том числе упоминание в Конституции Бога, русского языка как языка «государствообразующего народа», а также запрет на «фальсификацию истории», ужесточались требования к президенту страны, чиновникам и парламентариям, прописывался отказ от приоритета международных актов над Конституцией России, неприкосновенность экс-президентов, появление пожизненных сенаторов и т. д.

Но вишенкой на торте поправок в Конституцию стало предложение первой женщины-космонавта и депутата Госдумы Валентины Терешковой. В марте 2020 года она предложила внести в Конституцию России поправку, согласно которой срок, проведенный Путиным на посту президента страны, обнуляется. По версии депутата, необходимо либо снять ограничение для избрания президента на два срока, либо вовсе обнулить время, проведенное Путиным на посту главы государства. Таким образом, ключевая поправка позволила бы Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.

Путину предложение Терешковой понравилась, и он согласился на идею об обнулении президентских сроков. Была назначена дата голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года, которая то ли случайно, то ли намеренно, совпала с днем рождения вождя мирового пролетариата - Владимира Ленина.

Но идею об обнулении сроков Путина не оценила российская оппозиция, которая сразу же отреагировалана это многочисленными пикетами и митингами «Против узурпации власти» и «Вечного Путина» по всей стране.

Внесла коррективы и в планы оппозиции, и в планы российской власти пандемия COVID-19, накрывшая мир, - дату голосования пришлось сначала отменить, а потом перенести на другой срок. А митинги и шествия и вовсе не вписывались в режим самоизоляции, введенный властями, не оставлявшим места для массового скопления людей.

Сроки Путина

Владимир Путин находится у власти в России 20 лет. В мае 2000 года он был первый раз избран президентом и пробыл на этом посту два срока, до мая 2008 года. Потом он четыре года был премьером, а в 2012 году снова баллотировался на пост президента. «Перерыв» в его президентстве формально позволил обойти Конституцию, где прописано, что гражданин России не может быть главой государства более двух сроков подряд.

Также во время правления Путина срок пребывания на посту президента был увеличен до шести лет, и четвертый раз политик пошел на выборы лишь в 2018 году. После последней победы он по действующему закону может править Россией лишь до 2024 года. Но принятые 10 марта поправки фактически дают ему право на еще несколько шестилетних сроков.

Решение Путина остаться у власти в последние годы вызывает протесты оппозиции в России: несколько массовых митингов по этому поводу прошли в 2018 и 2019 годах.

Карантин

30 марта 2020 года, за три недели до назначенной даты голосования по поправкам в Конституции в России, был введен режим самоизоляции. Предприятия и офисы отправились на удаленную работу, выходить из дома в период карантина можно было только по «веской причине», в Москве были введены пропуска и штрафы. За нарушения режима полицейские довольно жестко задерживали людей, кроме этого, было отменено главное патриотическое событие года - парад Победы на Красной площади.

Самоизоляция проходила в несколько этапов и не сказать, что легко. Граждане страны, оставшиеся без возможности заработка, а, значит, и без средств к существованию, выражали недовольство карантином. И если в столице режим соблюдался более или менее жестко, то во многих регионах люди просто продолжали ходить в офисы и на работу, иначе им было не на что жить.

В середине мая на фоне увеличения числа заболевших в России вдруг начали постепенно отменять ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Власти говорили о замедлении распространения заболевания, но по числу инфицированных РФ была на 2-м месте в мире после США.

Для сравнения, в конце марта, когда впервые были объявлены нерабочие дни, фиксировалось 302 заражения в сутки. Начало же выхода из этого режима Путин анонсировал в день, когда официально объявилиоб 10 899 новых инфицированных.

Все это выглядит так, будто решение о смягчении условий карантина принималось не столько по эпидемиологическим, сколько по социально-экономическим и политическим причинам.

Эпидемия коронавируса помешала планам Путина по быстрому переписыванию Конституции, но он не отказался от них. Более того, ограничительные меры, введенные властями в период самоизоляции, ударили по деловой активности и кошельку россиян, что сказалось на и без того снижающемся рейтинге главы государства.

Чтобы исправить ситуацию, президентом Путиным была объявлена программа помощи гражданам россиянам. Речь о мерах социальной поддержки в виде дополнительных выплат семьям с детьми и держателям малого бизнеса. Но этого в существующих реалиях было мало, протестные настроения в обществе продолжили рости, о чем свидетельствует опрос «Левада-центра» - готовность россиян к протестам достигла максимума за полтора года.

В итоге, эпидемия в Москве закончилась без предупреждения: Владимир Путин 1 июня анонсировал новую дату голосования по поправкам в Конституцию, а мэр Москвы Сергей Собянин, чьи подчиненные еще недавно чертили график прогулок горожан до 14 июня, неожиданно объявил о полном сворачивании режима самоизоляции с 9 июня, не дожидаясь окончания эпидемии или хотя бы очевидного перелома ситуации. План включал в себя полный выход из самоизоляции с 9 по 23 июня, 24 - состоялся парад Победы - главное событие патриотической повестки в России, а с 25 числа началось голосование по поправкам в Конституцию.

«Ковидное» голосование

Но, несмотря на выход из режима самоизоляции, ограничительные меры на участках по голосованию сохраняются. Для этого предполагается, что голосование растянется на неделю с 25 июня по 1 июля. Избиратели смогут проголосовать на участках в любой из этих дней. По мнению председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, это позволит минимизировать контакты «и свести практически к нулю» заражение COVID-19 во время голосования. За час через избирательные участки пройдут не более восьми избирателей.

Для снижения риска распространения коронавируса среди населения также было решено, что голосование будет проходить на дому, а частично — в Интернете. Но что интересно, журналист «Дождя» Павел Лобков без труда проголосовал дважды: сначала на избирательном участке, а после смог второй раз отдать голос уже онлайн.

Одновременно в России стартовала очередная волна информационной кампании по продвижению этих поправок. По всей стране повесили баннеры с анонсом, на улицах волонтеры разворачивают стенды и раздают буклеты.

Вопрос на общероссийском голосовании выглядит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

При этом, сами поправки в Конституцию РФ по-прежнему вызывают разные оценки в обществе. По данным опросавсе того же «Левада-центра», лишь 25% россиян поддержали бы поправки в Конституцию при наличии альтернативного варианта