Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд российско-американских консультаций «о раздражителях» состоится «в ближайшее время». Дата пока не определена, но, по словам дипломата, обсуждение затянувшихся проблем между Москвой и Вашингтоном вскоре продолжится.

Два предыдущих раунда прошли в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля. Тогда стороны договорились упростить передвижение дипломатов и обсудить возвращение арестованной российской недвижимости в США.

В этом же интервью Рябков вновь озвучил жесткую позицию России в отношении альянса: война не закончится, «пока НАТО не уйдет» из Восточной Европы. Он назвал расширение альянса «первопричиной противоречий» с США и напомнил, что Москва уже выдвигала аналогичные требования в конце 2021 года — незадолго до начала войны.

Тогда речь шла о юридически обязывающих гарантиях, исключающих дальнейшее расширение НАТО и размещение ударных вооружений у российских границ. А в январе 2022 года — за полтора месяца до начала вторжения в Украину — Рябков заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

По данным Reuters, Владимир Путин требует от Запада не только гарантий исключения Украины, но и Молдовы и Грузии из будущего альянса, а также отмены санкций, разморозки российских резервов и признания контроля над четырьмя украинскими регионами.