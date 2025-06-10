ВОЙНА В УКРАИНЕ
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МИД РФ: консультации с США будут «скоро», НАТО должен уйти
Рябков объявил о скором раунде консультаций с Вашингтоном и увязал окончание войны в Украине с выводом войск НАТО из Восточной Европы
МИД РФ: консультации с США будут «скоро», НАТО должен уйти
/ Reuters
10 июня 2025 г.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что третий раунд российско-американских консультаций «о раздражителях» состоится «в ближайшее время». Дата пока не определена, но, по словам дипломата, обсуждение затянувшихся проблем между Москвой и Вашингтоном вскоре продолжится.

Два предыдущих раунда прошли в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля. Тогда стороны договорились упростить передвижение дипломатов и обсудить возвращение арестованной российской недвижимости в США.

В этом же интервью Рябков вновь озвучил жесткую позицию России в отношении альянса: война не закончится, «пока НАТО не уйдет» из Восточной Европы. Он назвал расширение альянса «первопричиной противоречий» с США и напомнил, что Москва уже выдвигала аналогичные требования в конце 2021 года — незадолго до начала войны.

Тогда речь шла о юридически обязывающих гарантиях, исключающих дальнейшее расширение НАТО и размещение ударных вооружений у российских границ. А в январе 2022 года — за полтора месяца до начала вторжения в Украину — Рябков заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

По данным Reuters, Владимир Путин требует от Запада не только гарантий исключения Украины, но и Молдовы и Грузии из будущего альянса, а также отмены санкций, разморозки российских резервов и признания контроля над четырьмя украинскими регионами.

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