В канадском Кананаскисе 16-17 июня прошел саммит «Большой семерки». Мероприятие в этом году проходило под экономическим и геополитическим прессингом: на Ближнем Востоке разгорелся очередной конфликт, а один из членов объединения — США — вводит торговые пошлины, в том числе в отношении партнеров.

Помимо глав стран «Большой семерки» в мероприятии приняли участие лидеры Бразилии и Мексики. На полях саммита также ожидалась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Но она не состоялась — американский президент внезапно вернулся в Белый дом.

Почему глава Белого дома принял такое решение — неизвестно. «Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» — написал он в своей соцсети Truth Social и досрочно покинул саммит G7.

Некоторые политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, предположили, что у американского лидера возникли срочные дела, связанные с израильско-иранским конфликтом. Но позже Трамп заявил, что цель его возвращения «гораздо серьезнее».

Уход Трампа не помешал принятию остальными странами заявления о деэскалации израильско-иранского конфликта. Они единогласно решили, что именно Иран является главным источником «региональной нестабильности и террора». Ответственность Израиля в этом контексте не упоминалась.

«Главы государств и правительств G7 также подтвердили свою давно известную позицию, согласно которой ни в коем случае нельзя позволить Ирану заполучить ядерное оружие», — говорится в сообщении.

С Украиной все вышло несколько сложнее. В первый же день саммита Трамп заявил о необходимости вернуть в «‎Большую семерку»‎ РФ, а также допустил возможность присоединения Китая. «Если бы Россия осталась в группе, сегодня не было бы войны, — заявил глава Белого дома. — И если бы я был президентом четыре года назад, мы бы не видели этих конфликтов (войны России и Украины)».

Подобные заявления несколько омрачили визит в Канаду Владимира Зеленского. Но украинский лидер все же прибыл на саммит и провел переговоры с другими участниками «Большой семерки». Все страны, кроме США, согласились в необходимости продолжения санкционного давления на Россию. Однако обсуждение этого вопроса продолжалось уже без Трампа.

Позже СМИ выяснили, что по итогам саммита не будет принята совместная декларация. Они не захотели подчеркивать разногласия лидеров объединения с президентом США.

О главных особенностях саммита TRT на русском поговорил с экономистом Ярославом Романчуком. По его словам, формат G7 фактически себя исчерпал.

— Какие выводы можно сделать по итогам 51-го саммита G7?

— «Большая семерка» все больше превращается в полную смысловую бессмысленность. Никакого единства в ценностной основе глав государств уже нет. Америка в лице Трампа, очевидно, отступает от того, что когда-то было основой трансатлантического единства. И поэтому это один из самых бессмысленных саммитов.

Этот формат близок к исчерпанию. Он уже ни на что не влияет. Когда-то это была согласованная позиция лидеров тех стран, которых можно было считать маяками. А сегодня и самого маяка нет, потому что большая часть этого маяка — в виде прожектора — просто отвалилась.

— Что вы имеете в виду?

— Америка пытается договариваться с Россией в каком-то совершенно непотребном виде, и вступает в жесткое противостояние со второй частью маяка — Европейским союзом.

По Ирану — вместо того, чтобы проявить однозначную и решительную позицию, четко определить ось зла и ось добра — все скатывается в метание: то туда, то сюда.

Украинская война никуда из повестки дня не делась. В общий котел всех мировых проблем теперь добавился еще и израильско-иранский конфликт. И мы наблюдаем очень опасный инфантилизм и импотенцию западных стран.

«Большая семерка» только подтвердила, что заявления по климату и «зеленой повестке» принимать проще, чем решения против настоящих негодяев и реальных угроз современного мира.

— С приходом Трампа роль G7 так сильно изменилась?

— Она и до этого не отличалась эффективностью. Сложно припомнить хоть одно решение, которое бы потом транслировалось на уровень нужной экономической политики или обеспечивало политическую безопасность, энергетическую устойчивость.

Все, что было — это болтология, политклуб. Как будто люди собираются поиграть в преферанс, в рулетку — в нечто бессмысленное. Это все напоминает СНГ: собрались, посидели, пожали руки — и что? Ничего. Болтовня.

Трамп, безусловно, ускорил процесс дезинтеграции и показал, что та самая ценностная основа, которая раньше существовала, — теперь просто исчезла.

— Украине теперь необходимо договориться персонально с отдельными странами?

— Да. Сейчас Украине, как и Европе в целом, нужно действовать так, как будто Америки нет — как об этом не раз говорили европейские лидеры.

Если США хочет двусторонних отношений — пусть. А Европе нужна единая система безопасности — это адекватный, стратегический и долгосрочный ответ.

И в этом смысле Украина и Европейский союз — естественные партнеры.

Европе нужно не оглядываться на Америку, а брать инициативу в свои руки. Если НАТО Америке не нужно — значит, нужно выстраивать безопасность без нее. Если Америка подключится — хорошо.

Но нужны конкретные сроки и конкретные решения. А главное — полная военно-финансовая поддержка Украины. Потому что сегодня Украина выигрывает для Европы время.