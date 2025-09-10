ПОЛИТИКА
«Новая эра угроз»: Британия усилит ПВО Польши
Лондон назвал удары по территории Польши «выходом на новый уровень враждебности»
Встреча министров обороны «Большой пятерки» в Королевских артиллерийских казармах в Вулидже в Лондоне / Reuters
10 сентября 2025 г.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон осуждает «безрассудную, беспрецедентную и опасную агрессию России» после ночного удара по территории Польши, что привело к закрытию аэропорта Варшавы и первой с начала войны в Украине оборонительной операции НАТО по перехвату дронов.

Выступая после встречи E5 (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша) в Лондоне, Хили подчеркнул, что действия российской стороны «только укрепляют единство НАТО и решимость поддерживать Украину».

«Сегодня, как пять стран, мы говорим президенту Путину: ваша агрессия только укрепляет единство между нашими странами НАТО; ваша агрессия только укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины», — заявил он.

Хили сообщил, что поручил вооруженным силам Великобритании изучить варианты усиления ПВО НАТО над Польшей. «До шести недель назад у нас было шесть истребителей Typhoon и 200 военнослужащих в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО над Польшей. В настоящее время в Польше находятся 300 британских военнослужащих, которые укрепляют сдерживание НАТО», — сказал он, пообещав Польше поддержку как союзнику по НАТО для обеспечения безопасности ее народа.

«Мы сделаем все возможное в рамках НАТО, в рамках коллективного ответа, который Польша попросила у нас, своих союзников. [...] Мы сталкиваемся с новой эрой угроз: война в Европе, нарастающая агрессия России, и прошлой ночью Путин достиг нового уровня враждебности», — добавил он, назвав действия России «безрассудными и опасными».

Хили выразил признательность польским и натовским силам за быструю реакцию и отметил, что польский министр обороны вернулся в Варшаву для координации дальнейших шагов.

Ранее министр обороны Италии и президент Франции выразили солидарность с Польшей. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «варварское нападение на Украину и вопиющее и беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши и НАТО вызывают глубокую обеспокоенность», пообещав продолжать «усиливать давление на Путина до тех пор, пока не будет достигнут справедливый и прочный мир».

апомним, что во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.

Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает газета Wyborcza.

