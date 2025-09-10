Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон осуждает «безрассудную, беспрецедентную и опасную агрессию России» после ночного удара по территории Польши, что привело к закрытию аэропорта Варшавы и первой с начала войны в Украине оборонительной операции НАТО по перехвату дронов.

Выступая после встречи E5 (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша) в Лондоне, Хили подчеркнул, что действия российской стороны «только укрепляют единство НАТО и решимость поддерживать Украину».

«Сегодня, как пять стран, мы говорим президенту Путину: ваша агрессия только укрепляет единство между нашими странами НАТО; ваша агрессия только укрепляет нашу решимость стоять на стороне Украины», — заявил он.

Хили сообщил, что поручил вооруженным силам Великобритании изучить варианты усиления ПВО НАТО над Польшей. «До шести недель назад у нас было шесть истребителей Typhoon и 200 военнослужащих в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО над Польшей. В настоящее время в Польше находятся 300 британских военнослужащих, которые укрепляют сдерживание НАТО», — сказал он, пообещав Польше поддержку как союзнику по НАТО для обеспечения безопасности ее народа.

«Мы сделаем все возможное в рамках НАТО, в рамках коллективного ответа, который Польша попросила у нас, своих союзников. [...] Мы сталкиваемся с новой эрой угроз: война в Европе, нарастающая агрессия России, и прошлой ночью Путин достиг нового уровня враждебности», — добавил он, назвав действия России «безрассудными и опасными».