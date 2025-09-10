Министерство обороны России заявило, что не планировало наносить удары по территории Польши в ходе ночной атаки беспилотниками на Украину. Об этом пишут российские СМИ.
Заявление прозвучало после того, как польские власти сообщили о перехвате нескольких российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны.
«Не было никаких намерений поражать цели на территории Польши», — говорится в официальном комментарии российского оборонного ведомства, опубликованном на английском языке.
При этом в заявлении не подтверждается и не опровергается сам факт вторжения дронов в польское воздушное пространство.
Москва также выразила готовность «провести консультации с Минобороны Польши по данному вопросу».
Отметим, что ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент «не первым случаем» нарушения границ альянса и подчеркнул, что расследование продолжается.
«НАТО остается бдительным и будет защищать каждый дюйм своей территории», — заявил он.
Рютте охарактеризовал действия России как «абсолютно безрассудные» и отметил, что союзники настроены на усиление поддержки Украины. По его словам, инцидент стал демонстрацией «успешной реакции» НАТО.
Напомним, что во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.
Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает Gazeta Wyborcza.
Оперативное командование Польши охарактеризовало проникновение дронов как акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан.