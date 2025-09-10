МИР
2 мин чтения
Россия опровергает, что намеренно направила беспилотники в Польшу
Москва также выразила готовность «провести консультации» с Варшавой
Россия опровергает, что намеренно направила беспилотники в Польшу
На территорию Польши залетели российские дроны / Reuters
10 сентября 2025 г.

Министерство обороны России заявило, что не планировало наносить удары по территории Польши в ходе ночной атаки беспилотниками на Украину. Об этом пишут российские СМИ.

Заявление прозвучало после того, как польские власти сообщили о перехвате нескольких российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

«Не было никаких намерений поражать цели на территории Польши», — говорится в официальном комментарии российского оборонного ведомства, опубликованном на английском языке.

При этом в заявлении не подтверждается и не опровергается сам факт вторжения дронов в польское воздушное пространство.

Москва также выразила готовность «провести консультации с Минобороны Польши по данному вопросу».

Отметим, что ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент «не первым случаем» нарушения границ альянса и подчеркнул, что расследование продолжается.

Читайте также

«НАТО остается бдительным и будет защищать каждый дюйм своей территории», — заявил он.

Рютте охарактеризовал действия России как «абсолютно безрассудные» и отметил, что союзники настроены на усиление поддержки Украины. По его словам, инцидент стал демонстрацией «успешной реакции» НАТО.

Напомним, что во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.

Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает Gazeta Wyborcza.

Оперативное командование Польши охарактеризовало проникновение дронов как акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан.

СвязанныеTRT Global - Польша задействует статью НАТО против России
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us