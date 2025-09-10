Министерство обороны России заявило, что не планировало наносить удары по территории Польши в ходе ночной атаки беспилотниками на Украину. Об этом пишут российские СМИ.

Заявление прозвучало после того, как польские власти сообщили о перехвате нескольких российских дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

«Не было никаких намерений поражать цели на территории Польши», — говорится в официальном комментарии российского оборонного ведомства, опубликованном на английском языке.

При этом в заявлении не подтверждается и не опровергается сам факт вторжения дронов в польское воздушное пространство.

Москва также выразила готовность «провести консультации с Минобороны Польши по данному вопросу».

Отметим, что ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал инцидент «не первым случаем» нарушения границ альянса и подчеркнул, что расследование продолжается.