Израиль нанес один из самых мощных за последние недели ударов по Северной Газе — всего за несколько часов до начала новых переговоров о прекращении огня в Вашингтоне. Пока делегация Израиля летела в Белый дом, израильские танки устроили одну из самых ужасных атак за все время войны, пишет Reuters со ссылкой на свидетельства жителей Газы.

«Взрывы не прекращались. Земля дрожала, как при землетрясении», — рассказал 60-летний отец пятерых детей по имени Салах из Газы.

«По новостям говорят, что перемирие близко, но здесь мы видим только смерть», — отметил палестинец.

Израильские танки в ночь на 30 июня вошли в квартал Зейтун на востоке Газы, авиация нанесла удары минимум по четырем школам, где укрывались мирные жители. Перед ударами военные приказали сотням семей покинуть здания. По данным палестинского Минздрава, только за понедельник погибли не менее 25 человек, в том числе 10 — в Зейтунe.

Армия Израиля пока не прокомментировала атаки, утверждая, что ХАМАС якобы скрывается среди гражданского населения. ХАМАС это отрицает. Все погибшие от израильских ударов 30 июня — мирные жители: женщины и дети.

Масштабная бомбардировка последовала за новым приказом об эвакуации жителей из северных районов Газы. Израиль заявляет, что намерен уничтожить силы ХАМАС, действующие в центре Газы, включая городскую зону. Палестинское движение настаивает на переговорах и прекращении огня.

Пока дипломатические усилия пробуксовывают. В Вашингтон 29 июня прибыл министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер — ближайший соратник Нетаньяху. Он обсудит с американскими чиновниками ситуацию в Газе, Иране и возможные региональные соглашения. Накануне Дональд Трамп призвал «заключить сделку» по Газе и вернуть заложников. По его словам, договориться о перемирии можно «уже на следующей неделе».

Однако сдвигов пока нет. ХАМАС настаивает на полном выводе израильских войск и окончании войны. Израиль требует разоружения и капитуляции палестинского движения. Пока неясно, как именно Трамп намерен уговорить Тель-Авив согласиться на перемирие.

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