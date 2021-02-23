Боевики РПК, схваченные в ходе антитеррористической спецоперации турецкой армии на севере Ирака, во время допросов дали показания о поддержке левацкой экстремистской организации иностранными государствами. Также они рассказали о наемниках РПК, принимающих участие в конфликтах в различных точках мира, пишет турецкое издание Yeni Şafak.

Так, сдавшийся турецким спецслужбам в конце 2020 года террорист И.Ч. показал, что РПК отправляла боевиков организации в Нагорный Карабах воевать на стороне Армении. По его словам, почти все члены группировки знали об этом.

И.Ч. отметил, что глава Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежный военачальник Халифа Хафтар также был заинтересован в сотрудничестве с РПК в борьбе против Турции. Отправив своих людей в Сирию, он попросил у террористов помощи, чтобы противостоять Анкаре. Сдавшийся боевик на допросе рассказал, что слышал, как на совещании один из лидеров РПК, Фехман Гусейн, говорил: «Хафтар просит поддержки у ОНС [сирийское крыло РПК]».

«До начала операции ВС Турции на севере Ирака за полчаса до этого две страны сообщили нашей организации о том, по каким точкам будут нанесены удары», – сказал во время допроса еще один террорист Ш.М.

Он утверждает, что РПК имеет тесные связи с разведками Франции, США и режима Асада. По словам Ш.М., Вашингтон поставлял террористам бульдозеры, экскаваторы, грузовики и бронетехнику. Франция же снабжала РПК фотоснимками и координатами, полученными в результате работы разведывательных беспилотников.

Другой террорист, Д.М., говорит, что спецслужбы США выделили особый персонал для защиты лидеров РПК: восемь телохранителей Бахоза Эрдала были американскими военнослужащими, а Софи Нуреттин скрывался какое-то время на базе ВС США в Северном Ираке.

Напомним, в прошлом году, накануне начала военных действий в Карабахе, достоверные, в том числе иностранные, источники распространяли информацию о переброске Ереваном в Карабах террористов РПК из Ирака и Сирии, речь шла о нескольких тысячах боевиков. Правозащитная организация Syrians for Truth and Justice также утверждает, что российские военные завербовали в стране сотни боевиков для оказания помощи армянской армии в Нагорном Карабахе.

Кроме того, вскоре после окончания войны командир женских подразделений РПК Лайика Гюльтекин в интервью близким к организации СМИ подтвердила отправку отрядов в Карабах для помощи армянам.

ВС Турции в ходе наземной и воздушной операции на севере Ирака за последнее время уничтожили лагеря террористов РПК, склады вооружения и боеприпасов, а также десятки боевиков организации. В одном из укрытий в районе Гара были обнаруженытела 12 турецких граждан и одного иракца, которых террористы держали в заложниках почти 6 лет. Эти люди были расстреляны незадолго до того, как до пещеры добрались спецназовцы. ВС Турции удалось взять живыми некоторых террористов.

Боевики РПК ведут террористическую деятельность с 1984 года. До марта 2020-го от рук этой левацкой экстремистской группировки погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. РПК официально признана террористической организацией в Соединенных Штатах и Европейском союзе.