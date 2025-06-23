В крупнейших городах США 22 июня прошли протесты против недавних авиаударов по ядерным объектам в Иране. Акции прошли в экстренном порядке, но все же собрали сотни участников в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах, отмечает The New York Times (NYT).

Многие участники осуждали как иранское руководство, так и решение администрации Дональда Трампа о начале новой военной кампании. По словам организаторов, большинство митингов были подготовлены в спешке и носили характер «экстренной мобилизации».

В Вашингтоне у ворот Белого дома собрались не менее 200 человек, в том числе ветераны американской армии. Один из них, 78-летний Рон Кармайкл, бывший пилот во Вьетнаме, заявил: «Он (Трамп) хочет стать королем», комментируя действия президента.

В Чикаго на митинг вышли более 200 человек. Среди выступавших — Али Тарох, иммигрант из Ирана, который провел два года в заключении за политическую деятельность. Он назвал авиаудары «наихудшим возможным сценарием» и добавил, что смена власти в Иране должна происходить постепенно, а действия США и Израиля, по его мнению, лишь препятствуют демократизации региона.

Ожидается, что протесты продолжатся в течение недели. Крупнейшая акция запланирована на 28 июня в Вашингтоне, в рамках общенационального марша под лозунгом «Остановите войну с Ираном». Подобные демонстрации прошли также в других странах, включая Японию и сам Иран.

Выступая в субботу в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести дополнительные удары, если ситуация не изменится. «Если мира не будет — мы пойдем дальше», — пригрозил президент.

Некоторые члены Республиканской партии поддержали действия президента. «Он последователен в своем подходе: ядерный Иран — неприемлем», — заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Демократы в свою очередь резко осудили решение Трампа нанести удар без одобрения Конгресса. «Это опасная и незаконная эскалация», — отметил конгрессмен Джеймс Клайберн. «Президент обещал мир, а вместо этого снова втягивает страну в очередную ближневосточную войну».





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