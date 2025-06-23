Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по запросу Ирана в связи с недавними американскими ударами по ядерным объектам на территории страны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал случившееся «опасным поворотом» и подчеркнул, что военная эскалация на Ближнем Востоке недопустима.

«Мир не сможет избежать последствий этого опасного конфликта», — заявил помощник Генсека по политическим вопросам Мирослав Енча, добавив, что единственным выходом остается дипломатия.

Гутерриш подчеркнул необходимость немедленного прекращения боевых действий и возвращения к переговорам по иранской ядерной программе. Он призвал Иран соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, а страны-члены ООН — выполнять свои обязательства в рамках международного права.

Енча сообщил, что иранский парламент единогласно поддержал идею закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности. Он напомнил, что свобода мореплавания должна быть гарантирована в соответствии с международным правом.

Генсек ООН выразил обеспокоенность возможной цепочкой ответных ударов.

«Нам нужно заслуживающее доверия, всеобъемлющее и поддающееся проверке решение — такое, которое восстановит доверие, включая полный доступ для инспекторов МАГАТЭ. Мы стоим перед жестким выбором. Один путь ведет к более широкой войне, другой — к дипломатии и деэскалации. Мы знаем, какой путь верный», — подчеркнул Гутерриш.

Накануне США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной. Международное сообщество выразило обеспокоенность происходящим и призвало к сдержанности.