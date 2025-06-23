Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране может произойти смена власти. В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, он написал: «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA! (Make Iran Great Again)».

Трамп также сообщил, что в результате ударов США по объектам ядерной программы Ирана был нанесен «колоссальный ущерб». По его словам, спутниковые снимки подтверждают полное разрушение ряда целей. «Уничтожение — точный термин! <…> В яблочко!» — заявил он. Трамп добавил, что пилоты бомбардировщиков B-2 успешно вернулись на базу в штате Миссури.

В ночь на 22 июня Военно-воздушные силы США нанесли масштабный удар по иранским объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Бомбардировщики B-2 сбросили как минимум шесть 15-тонных противобункерных авиабомб, в то время как американские подлодки выпустили около 30 крылатых ракет Tomahawk.

По информации Международного агентства по атомной энергии, удары нанесли серьезный ущерб заводам по обогащению урана в Исфахане и Натанзе. По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в Фордо также зафиксированы повреждения, однако их масштаб пока не установлен.

Трамп объяснил удары необходимостью остановить «ядерную угрозу со стороны главного спонсора терроризма в мире». В то же время министр обороны США Пит Хегсет заявил, что операция не преследует цели свержения иранского руководства. «Наша цель — мир», — подчеркнул он.

Вице-премьер США Джей Ди Вэнс также отметил, что Вашингтон действует против иранской ядерной программы, а не против самого Ирана.

Ранее Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что воздушное пространство Ирана находится под полным контролем США. Он добавил, что американская разведка знает местонахождение аятоллы Али Хаменеи, назвав его «легкой мишенью», но уточнил, что планов на его ликвидацию нет.

В ответ верховный лидер Ирана заявил, что его страна не пойдет на уступки.

«Любое американское военное нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям. Иран будет решительно сопротивляться навязанной войне, так же как будет решительно противостоять навязанному миру. Иран никогда не склонит голову перед каким бы то ни было давлением», — заявил Али Хаменеи.