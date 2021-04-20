Набережночелнинский суд Республики Татарстан 19 апреля удовлетворил иск прокуратуры о признании книг турецкого исламского богослова Саида Нурси, изданных в Турции на турецком (османско-турецком или османском) языке, «экстремистскими материалами».

Суд не стал назначать комплексную экспертизу и ограничился документом, предоставленным прокуратурой. Ответчики с данным решением не согласны, в Верховный суд Татарстана будет направлена апелляционная жалоба, сообщил в соцсетях адвокат Руслан Нагиев.

Экспертизу проводили специалисты с «невысокой квалификацией, не владеющие языком оригинала и не являющиеся носителями языка» из Набережночелнинского педагогического университета, отмечает адвокат ответчиков.

Рассмотрение иска прокуратуры Татарстана началось в январе этого года, речь шла о запрете 47 наименований книг и книжных серий. В общей сложности иск касается 163 изданий в основном авторства Нурси на турецком, татарском и русском языках, а также книге Мэри Велд (Шукран Вахиде) «Ислам в современной Турции» на русском,«Аяты и хадисы в «Рисале-и Нур» Кенана Демирташа и «Избранные хадисы из Кутуб ас-Cитта» Джемаля Ушшака (ошибочно назван в иске Кемалем Уссаком). Прокурор просил признать их экстремистскими материалами, за исключением сур, аятов и цитат из Корана.

Многие тексты Нурси в переводе на русский в РФ уже признаны экстремистскими материалами.

Это первый запрет богословских трудов на языке оригинала в России. До этого экстремистскими признавались только переведенные тексты. При этом, как правило, пояснялось, что переводчик использовал методы нейролингвистического программирования для внесения в книги мотивов насилия и розни.

Ранее турецкие ученые, профессора Ускударского университета, сделали для суда собственное заключение по представленным книгам. Они считают, что сочинения Нурси определяют, описывают и объясняют основы исламской религии. «Он показал, что не имеет отношения к политике и политическим структурам такой своей фразой как: «Прибегаю к Аллаху от сатаны и от политики». Таким образом, не может быть и речи не только об использовании насилия для изменения политического устройства или попытки нарушить целостность страны, но даже малейшего намека на Российскую Федерацию и ее политическую систему», – отметили специалисты.

По их словам, Нурси, который строго придерживался законов государства и соблюдал требования безопасности, отрицал использование насилия во имя религии или любых других идей, считал сохранение общественного порядка одним из наиболее важных элементов справедливости.

Эксперты подчеркнули, что книги, о которых идет речь, печатаются и распространяются Управлением по делам религии Турецкой Республики (Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı). Если бы в них были бы какие-либо выражения, направленные на подрыв государственных устоев, они были бы запрещены и в Турции.

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Россия нарушила Европейскую конвенцию по правам человека, запретив сочинения Нурси.

В 2010 году президент Турции Реджеп Эрдоган назвал богослова «совестью нации». Изучение его наследия в современной Турции и в других странах мира не противоречит законодательству.

Саид Нурси (1878-1960) – известный мусульманский богослов и толкователь Корана. Российские муфтияты, специалисты Института востоковедения РАН, Организация исламского сотрудничества, ведущий исламский университет Аль-Азхар и Ватикан позитивно оценивают вклад авторитетного теолога в развитие диалога религий и цивилизаций.