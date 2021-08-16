В России зафиксирован максимальный с 2008 года разрыв между средним уровнем зарплат и средним уровнем пенсий, сообщает «Независимая газета».

К настоящему моменту размер средней пенсии в РФ составляет порядка 28% от средней зарплаты, тогда как стандарты Международной организации труда (МОТ) предусматривают, что пенсия должна компенсировать не менее 40% утраченного заработка (так называемый коэффициент замещения). Методика МОТ должна применяться в России, так как Москва ратифицировала конвенцию «О минимальных нормах социального обеспечения».

При этом Министерство труда и социальной защиты РФ настаивает, что «по оценкам экспертов МОТ, параметры российской пенсионной системы соответствуют минимальным стандартам Конвенции», а целевой ориентир – замещение трудовых доходов пенсией на уровне не менее 40% – в России выполняется.

Сейчас Минтруд ориентируется на соотношение средней пенсии по старости неработающих пенсионеров с медианным уровнем заработной платы по стране, что делает российского пенсионера похожим на европейского. «По результатам 2020 года медианный уровень заработной платы составил 32 422 рубля. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2020 год – 16 502 рубля. Соотношение медианной заработной платы с пенсией составляет более 50%», – указывают в ведомстве.

Подход министерства у многих вызывает недоумение. Так, руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич сообщил изданию, что соотношение средней пенсии к медианной зарплате можно рассматривать только как временное грубое приближение для коэффициента замещения. Похожего мнения придерживаются и специалисты Росстата. «Сравнивать средние и медианные величины некорректно. Можно сравнить среднюю зарплату со средней пенсией и медианную зарплату с медианной пенсией», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В РФ бедность затрагивает все слои общества. Реальные доходы россиян не растут уже 10 лет, а доля разводов по причине бедности увеличилась за последние восемь лет с 20 до 33%, писал TRT на русском. Кроме того, практически каждый четвертый ребенок в России (23,6%) живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума. Сами же власти РФ оцениваликоличество россиян, живущих за чертой бедности, в 18,8 млн человек – это каждый седьмой житель страны.