БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Американцы отказались от израильской системы ПВО в пользу отечественной
Армия США определилась с комплексом для прикрытия войск от крылатых ракет, выбрав в этом качестве систему противовоздушной и противоракетной обороны Enduring Shield. Пентагон уже подписал контракт с компанией Dynetics
Американцы отказались от израильской системы ПВО в пользу отечественной
Американцы отказались от израильской системы ПВО в пользу отечественной / Others
28 сентября 2021 г.

Армия США определилась с комплексом для прикрытия войск от крылатых ракет, выбрав в этом качестве систему противовоздушной и противоракетной обороны Enduring Shield.

Пентагон уже подписал контракт с компанией Dynetics на постройку предсерийных образцов системы противовоздушной и противоракетной обороны Enduring Shield («Несокрушимый щит»), сообщает Defense News.

В рамках соглашения стоимостью $247 млн Dynetics должна построить для американской армии 16 пусковых установок и 60 ракет-перехватчиков. В ближайшее время будут проведены финальные испытания системы, а серийное производство «Несокрушимого щита» планируется запустить в 2023 году. Всего же для нужд американской армии планируется заказать 400 пусковых установок.

Система была разработана в рамках программы Indirect Fire Protection Capability на базе пусковой установки Multi-Mission Launcher. В ходе последних тестовых стрельб армия США сравнивала «Несокрушимый щит» с израильской системой «Железный купол» (Iron Dome) и, в конце концов, сделала выбор в пользу разработки компании Dynetics.

США купили две батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» в 2019 году, а годом позже система была доставлена в США. Испытания первой батареи системы на американской земле состоялись в августе 2021 года, а уже в сентябре стало известноо возможности отправки системы в Украину.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us