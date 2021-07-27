В России началась разработка двухместного командного истребителя пятого поколения Су-57, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Источник рассказал агентству, что с нового варианта изначально одноместного истребителя будет вестись управление перспективными ударными беспилотными летательными аппаратами «Охотник» (С-70). Предполагается, что истребитель будет вести с собой порядка четырех «Охотников».

Как ранее писалTRT на русском, в Воронеже началось строительство «самолета Судного дня» – борта для управления войсками на случай ядерной войны на базе нового широкофюзеляжного Ил-96-400М. Проект получил название «Звено-3С», всего будет создано два таких самолета. При этом в перспективе возможен заказ и третьего воздушного пункта управления.