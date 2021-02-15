Как российский истребитель Су-57, так и американский истребитель F-35 относятся к семейству многофункциональных истребителей пятого поколения, однако их тактико-технические характеристики имеют заметные отличия.

Так, максимальная высота полета Cу-57 составляет 20 км, тогда как у F-35 только 18,2 км. Российский тяжелый истребитель способен развить скорость 2600 км/ч, американский – 1930 км/ч. Продолжительность полета у тяжелого Су-57 также выше – 5,8 часов против 2,36 часа у F-35.

Боевая нагрузка Cу-57 превышает нагрузку F-35 на 1800 кг (10 тыс против 8,2 тыс кг).

Помимо этого, у каждого из истребителей есть свои индивидуальные плюсы. Например, у Су-57 есть возможность совершать как взлет, так и посадку на коротких дистанциях, а также бесфорсажный полет на сверхзвуковой скорости. У американца отсутствуют подобные функции, однако у версии F-35 с маркировкой «B» – для ВМС и морской пехоты – присутствует возможность вертикального взлета с авианосца и посадки.

Одним из главных преимуществ американского истребителя, по заявлению разработчиков, является режим стелс (т.е. режим невидимки) и способность координировать другие самолеты в «зоне противника». В то же время Су-57, позиционируемый разработчиками как сверхманевренный истребитель, вооружен значительно лучше и также изготовлен из композитных материалов, что делает его менее заметным для радаров противника.

Американский истребитель снабжен ракетами типа «воздух-воздух» AIM-120D с дальностью 160 км. Российский самолет имеет в арсенале ракеты Р-37М с дальностью свыше 300 км. Разница в дальности поражения ракет позволяет российскому Су-57 вести огонь с более дальних расстояний.

Согласно данным агентства Reuters, стоимость F-35 на 2021 год составляет $79,17 млн. Цена российского Су-57 – $35 млн, что выгодно выделяет этот истребитель на фоне американского конкурента, учитывая преимущества по ряду ТТХ.

На сегодняшний день практически все страны, заинтересованные в истребителях пятого поколения, приобретают или ведут переговоры о покупке именно F-35, а не Су-57, несмотря на преимущество российского истребителя по многим параметрам. Дело тут не в самом истребителе, а в мощи промышленности: если США способны произвести в год свыше 130 истребителей пятого поколения, то Россия на 2021 год запланировала производство лишь четырех единиц Су-57 и 15 единиц на 2022-ый. До 2028 года Российская Федерация заказала для нужд собственных ВКС свыше 76 единиц новых Cу-57. Первым официальным покупателем российского истребителя станет Алжир.