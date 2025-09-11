Член Палаты представителей Джо Уилсон сообщил о внесении инициативы, которая восстановит действие поправки Джексона–Вэника в отношении России. По его словам, документ предусматривает прекращение «любой торговли» между Вашингтоном и Москвой.
«Президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией, которая подтолкнула (президента РФ Владимира) Путина к оккупации Крыма. Президент Трамп это исправит!» — написал Уилсон в соцсети Х.
Конгрессмен пояснил, что поводом для инициативы стала атака российских беспилотников на Польшу. В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 дронов вошли в польское воздушное пространство во время массированного обстрела Украины. Польские военные подняли истребители и задействовали системы ПВО.
Позже на территории страны были обнаружены обломки семи сбитых беспилотников и части ракеты. Один из дронов попал в жилой дом в Люблинском воеводстве, жертв нет.
Поправка Джексона–Вэника была принята в 1974 году и ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции и нарушающими права человека. С 1989 года США ежегодно продлевали мораторий на ее действие в отношении СССР и России. В 2012 году администрация Барака Обамы отменила документ.
Российское посольство в Варшаве заявило, что Польша не представила доказательств причастности Москвы к инциденту. В Минобороны РФ подчеркнули, что ударов по объектам на территории Польши не планировалось, и предложили провести консультации с Варшавой.
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social отреагировал на ситуацию, написав: «Что там за ситуация с нарушением Россией воздушного пространства Польши? Ну вот, началось».