Член Палаты представителей Джо Уилсон сообщил о внесении инициативы, которая восстановит действие поправки Джексона–Вэника в отношении России. По его словам, документ предусматривает прекращение «любой торговли» между Вашингтоном и Москвой.

«Президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией, которая подтолкнула (президента РФ Владимира) Путина к оккупации Крыма. Президент Трамп это исправит!» — написал Уилсон в соцсети Х.

Конгрессмен пояснил, что поводом для инициативы стала атака российских беспилотников на Польшу. В ночь на 10 сентября по меньшей мере 19 дронов вошли в польское воздушное пространство во время массированного обстрела Украины. Польские военные подняли истребители и задействовали системы ПВО.

Позже на территории страны были обнаружены обломки семи сбитых беспилотников и части ракеты. Один из дронов попал в жилой дом в Люблинском воеводстве, жертв нет.