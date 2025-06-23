Иран предупредил США, что может активировать спящие ячейки на территории Америки в ответ на новые удары по своим ядерным объектам. Об этом 22 июня сообщил NBC News со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, это тревожное послание было передано президенту Дональду Трампу во время саммита G7 в Канаде — за несколько дней до того, как американские ВВС нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам в Иране, присоединившись к израильской военной операции.

Белый дом и миссия Ирана при ООН отказались от комментариев. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Белый дом воспринимает угрозу крайне серьезно, особенно учитывая риск, исходящий от иранских «‎‎спящих агентов» внутри страны.

По данным американской разведки, эти агенты — как правило, ведущие ничем не примечательную жизнь — могут быть активированы для проведения атак по указанию Тегерана. Западные спецслужбы также опасаются, что угроза выходит за рамки США и касается граждан Европы.

По сообщениям СМИ, ФБР еще несколько недель назад усилило наблюдение за лицами, связанными с «Хезболлой».

В недавнем меморандуме Министерства внутренней безопасности США говорится, что угроза со стороны спящих ячеек достигла «максимального уровня», даже несмотря на отсутствие конкретных сигналов о нападении. Глава Пограничной службы Родни Скотт отметил, что тысячи иранских граждан якобы незаконно пересекли границу США и Мексики, что вызвало тревогу у спецслужб.

Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн подтвердили на брифинге в Пентагоне, что после ударов США по Ирану сохраняется высокий риск терактов.

Однако в Тегеране ни разу до этого не говорили о том, что страна готова прибегнуть к терактам в отместку за удары. Иран пообещал жесткий ответ Вашингтону, назвав атаки «непрощаемыми». Впрочем, эксперты считают, что Тегеран скорее планирует военный ответ по американским базам в регионе либо кибератаки по чувствительным данным США.





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