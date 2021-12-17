Саммит в туркменской столице прошел неслучайно — председательство в ОЭС в 2021 году перешло к Туркменистану. Его лидер Гурбангулы Бердымухамедов лично встречал в аэропорту своих гостей — президентов Турции, Ирана, Пакистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также премьер-министра Казахстана. Единственной страной — членом Организации, которая не была представлена на саммите, стал Афганистан.

Представители девяти государств достигли договоренности существенно ускорить темпы сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, в частности в транспорте и энергетике, а самое главное — превратить ОЭС в динамичную и эффективную региональную экономическую структуру.

Такая цель определялась еще в 1985 году, когда Турция, Иран и Пакистан образовали организацию.

ОЭС расширилось с распадом СССР, когда к 1992 году к нему присоединились 7 новых государств — Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан.

Вскоре организация получила статус наблюдателя в ООН и в Организации Исламской конференции. Однако стать вторым «ЕС» с единым рынком товаров и услуг ей не удалось.

90-е годы XX века и начало 2000-х для стран постсоветского пространства были периодом государственного становления, территориальных конфликтов, войн и формирования политических наций. Создать в таких условиях единую экономику было преждевременно. Финансы и инвестиции любят стабильность, а экономический рост и реформы получаются у устойчивых правительств с четкими планами видения будущего.

ОЭС долгое время была организацией, которая практически не имела влияния на экономическую жизнь стран, входящих в нее. Однако ряд геополитических изменений подталкивает государства ОЭС к переходу на практические шаги.

Ветер перемен

Одним из самых главных факторов, «оживляющих» Организацию экономического сотрудничества, стало усиление роли Турции на постсоветском пространстве, тесные военно-политические связи с Пакистаном, контакты с Ираном и новым правительством Афганистана. За последние 5-6 лет Анкара все больше усиливает свое присутствие в Центральной Азии, на Кавказе и Среднем Востоке.

На сегодняшний день Турция по экономическому влиянию в Туркменистане превосходит Россию. За 2020 г. товарооборот между Россией и Туркменистаном составил 1 $ млрд, тогда как товарооборот между Турцией и Туркменистаном – 2 $ млрд. Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Узбекистана и занимает четвертое место после России, Китая и Казахстана. Товарооборот Турции с крупнейшей страной региона — Казахстаном в 2020 г. составил чуть больше 3 $ млрд, что ставит Анкару на пятое место среди основных торговых партнеров Нур-Султана.

В 2017 году, сменив Ислама Каримова, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пошел на потепление отношений с Анкарой и совершил первый за 20 лет государственный визит в Турцию. После встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом было подписано 26 соглашений, охватывающих сферы экономики, образования, культуры, здравоохранения, банкинга и военной промышленности. Сегодня Турция замыкает четверку крупнейших торговых партнеров Узбекистана после России, Китая и Казахстана.

Безусловным толчком к экономической интеграции стран в Организацию экономического сотрудничества послужила победа Азербайджана во Второй Карабахской войне. Власти страны начали не только восстанавливать свои границы, но и возрождать инфраструктуру на освобожденных территориях, заниматься разблокированием транспортных коммуникаций, создавая Зангезурский коридор, который связывает тюркский мир.

Неслучайно на саммите в Ашхабаде был озвучен призыв изучить возможности инвестирования в проекты восстановления и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

Тюркский прорыв

Стимулом к развитию ОЭС стала усиливающая интеграция тюркских государств. В 2021 году в Стамбуле Совет сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) был преобразован в Организацию тюркских государств.

«Солнце вновь будет «восходить» с Востока», — заявил президент Эрдоган, назвав Организацию тюркских государств восходящей структурой, основанной на исторической общности. Союз этих стран помимо политической интеграции развивает культурные, гуманитарные связи и, благодаря Турции, военно-техническое сотрудничество.

Турецкий исследователь и писатель Рамазан Изол, говоря о состоявшемся саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде, отметил важность встреч, когда все лидеры тюркского мира собираются вместе.

«Это приводит к усилению связей между нами, основанных на культурных, исторических и кровных узах. Так мы движемся к реализации совершенно иной формации в мире», — заявил Изол интернет-порталу Son Dakika.

В подтверждение своих слов исследователь назвал удачным для Турции подписание на саммите девяти соглашений, касающихся развития энергетики, транспорта, торговли, образования, безопасности и инфраструктуры.

Консенсус для действий

В рамках девиза «Вместе в будущее» 15-й Саммит Организации экономического сотрудничества принял «Ашхабадский консенсус для действий» в качестве итогового документа. В 34 пунктах документа говорится о приверженности созданию зоны свободной торговли в регионе, развитии торговли, транспорта, энергетики, туризма, совместной борьбы с коронавирусом и проч. Отдельно были затронуты сложная обстановка в Афганистане и призыв оказать Кабулу срочную гуманитарную помощь.

Эксперт по Афганистану Шазиа Анвар Шима отмечает, что президенты Пакистана, Ирана, Туркменистана и Турции заявили о необходимости активных действий для решения проблем афганской экономики, которая превращается в большой гуманитарный кризис. По ее словам, девиз саммита «Вместе в будущее» невозможен, если Афганистан будет нестабилен.

«Я считаю, что процветающее будущее стран, граничащих с Афганистаном, возможно только тогда, когда будущее Афганистана будет безопасным. Афганистан — это коридор, связывающий Центральную Азию с Южной, с населением около двух миллиардов человек», — написала она на страницах интернет-издания Pakistan Observer.

О потенциальных перспективах и возможностях самих стран Организации экономического сотрудничества оптимистично выразился в Ашхабаде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил о необходимости реализовать торговое соглашение ОЭС, которое было подписано в 2003 году, но 17 лет откладывалось.

«Мы должны лучше использовать высокий потенциал, обеспечиваемый географией стран Организации, на площади которой в 8 млн квадратных километров проживает около 500 миллионов людей. Мы должны активизировать наши усилия, чтобы увеличить объем нашей торговли до уровня $100 млрд», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер говорил о развитии транспортной инфраструктуры и возрождении современного Шелкового пути, важности Зангезурского коридора, который устанавливает прямое автомобильное сообщение между Турцией и Азербайджаном, о вводе в эксплуатацию шоссе Исламабад-Тегеран-Стамбул и многом другом.

«Я считаю, что мы должны продолжить процесс реформ и сделать эффективным нашу организацию», — цитировала слова президента газета Hurriyet.

Отдельно Эрдоган призвал страны ОЭС, большинство из которых — тюркские государства, углублять развитие отношений с Турецкой Республикой Северного Киправ таких областях, как спорт, культура, образование и туризм, «чтобы облегчить изоляцию, в которой находятся турки-киприоты».

Эстафета Ташкента

В 2022 году председательство в ОЭС перейдет к Узбекистану. Президент этой страны заявил, что пришло время для разработки и принятия обновленного и всеобъемлющего Торгового соглашения. Мирзиёев заявил о необходимости оптимизации транспортных и транзитных тарифов между членами организации, упрощения условий для международных грузовых и пассажирских перевозок, а также внедрения цифровизации в транспортную отрасль.

Он предложил создать Центр торговли, инвестиций и инноваций в рамках ОЭС и разместить штаб-квартиру центра в Ташкенте. Узбекистан готов в 2022 году приложить большие усилия для развития Организации, развивая ключевые направления интеграции и укрепляя региональное сотрудничество.

Основания верить в успех ОЭС есть. Помимо озвученных деклараций на саммите были совершены и практически шаги. Так, было подписано соглашение о своповых поставках газа между тремя странами (Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном), а по итогам бизнес-форума государств-участников ОЭС было заключено 17 договоров на суму свыше $35,5 млн.

С политической точки зрения намечается постепенный отход Туркменистана от нейтралитета. Ашхабад перестает избегать участия в различных международных альянсах, вступая (пока еще в качестве наблюдателя) в Организацию тюркских государств и председательствуя в Организации экономического сотрудничества.

Будущее ОЭС, безусловно, зависит от самих государств-участниц организации. Однако, как обозначено в «Перспективах ОЭС-2025», страны Организации экономического сотрудничества полны решимости сделать региональное объединение более подготовленным к современным вызовам и продвигать ее основополагающие принципы.