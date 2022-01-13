Юлианский календарь

В современной православной церкви Рождество Иисуса Христа отмечается дважды — 25 декабря и 7 января. Первой даты придерживаются греки, киприоты, болгары, румыны, арабы, албанцы, чехи и словаки. Второй привержены россияне, украинцы, грузины, православные поляки и сербы. По факту, 10 из 15 православных церквей празднуют Рождество 25 декабря, и только 5 церквей — 7 января.

Причина таких различий в том, что церкви пользуются разными календарями. Большинство — новоюлианским, а меньшинство — просто юлианским. Последний был разработан еще во времена императора Римской империи Гая Юлия Цезаря, имя которого и получил. По тогдашним меркам, это был довольно точный календарь. Согласно ему, один год — то есть полный цикл обращения Земли вокруг Солнца составляет 365 дней и 6 часов.

Для удобства раз в четыре года эти 6 часов суммируются в один дополнительный день. В этом, собственно, и состоит идея високосного года, когда суммируются избыточные часы предыдущих лет, чтобы не было несостыковок между способом исчисления и реальными астрономическими процессами.

Однако гораздо позже ученые установили, что, на самом деле, Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов и почти 49 минут, т.е. на 11 минут меньше. Казалось бы, 11 минут — время несущественное в годовом масштабе.

Однако каждый реальный астрономический процесс вращения Земли проходил чуточку быстрее, чем по теоретическим расчетам. А это означало, что способ исчисления отставал от реального процесса. И если за год это всего 11 минут, то за 130 лет набегает разница в целые сутки.

Когда родился Иисус?

Дату Рождества Иисуса вычисляют по следующей логической цепочке. Принято считать, что Иисус родился через 9 месяцев после явления Деве Марии архангела Гавриила и сообщения вести о том, что она непорочно зачала младенца. Этот праздник называется Благовещением.

Из Евангелия от Луки известно, что благовещение Марии произошло ровно через 6 месяцев после зачатия Иоанна Крестителя. А зачатие последнего произошло в день вхождения его отца — первосвященника Захарии — в Святая Святых Иерусалимского храма. Туда заходили только раз в год. И если учесть, что, согласно Писанию, Захария был из Авиевой череды (8 из 24), а падение Иерусалима в 72 г. н.э. припало на служение первой череды, то получится, что благовещение Захарии припало на день осеннего равноденствия — 22 сентября.

Значит, благовещение Марии, которое состоялось через полгода, припадает на весеннее равноденствие. Следовательно, Рождество Иисуса через 9 месяцев припадает на 22 декабря — день зимнего солнцестояния. Однако почему тогда Рождество празднуется 25 декабря, то есть на 3 дня позже?

Дело в том, что в первые века христианства не было единой даты празднования. По древней традиции, Рождество праздновали в один день с Крещением — то есть Богоявление. Кстати, так до сих пор празднуют армяне — у них Крещение и Рождество Иисуса в один день — 6 января.

Так вот, единая дата была установлена лишь на IV Всехристианском соборе в 451 году. Однако за более чем четыре столетия юлианский календарь уже давал задержку в три дня. И получается, что Рождество припадало на календарный день зимнего солнцестояния, но, поскольку календарь отставал от реальных астрономических явлений, была зафиксирована дата — 25 декабря.

Григорианский и новоюлианский календари

Проходили столетия, и разрыв между календарем и реальными астрономическими событиями только увеличивался. И это уже стало заметным. Когда отставание календаря составило 10 дней, Папа Римский Григорий XIII ввел новый, более точный календарь, который учитывает эти самые 11 минут. Его стали называть григорианским.

Таким образом, если в юлианском календаре високосный год раз в четыре года, и соответственно 100 раз за 400 лет, то в григорианском — 97 раз за 400 лет. Но даже этот календарь не идеален, и он даст сбой на одни сутки. Правда, для этого нужно аж целых 10 тысяч лет. Вероятно, к тому времени человечество изобретет какой-то еще более точный способ летоисчисления.

Однако календарная реформа папы Григория касалась только католических стран. Православные же ее не принимали и продолжали пользоваться старым календарем, или, как сейчас говорят, старым стилем. Большинство православных церквей приняли новый стиль лишь в ХХ веке, вслед за государствами ареала своего обитания.

При этом они не переходили на «католический» григорианский календарь. Нет, для православных свой собственный новый календарь разработал сербский астроном Милутин Миланкович. Он усовершенствовал старый стиль и назвал свой календарь новоюлианским.

Интересно, что на разработанный сербом календарь перешли разные народы: греки, арабы, киприоты, болгары и румыны, но не сами сербы. Они так и остались на старом календаре. И РПЦ, кстати, тоже пыталась после Октябрьской революции перейти на новый стиль и даже сделала это. Однако дремучий русский народ этого не принял, поскольку ассоциировал с большевистским влиянием на церковь, и патриарх Тихон вынужден был отказаться от реформы.

Почему не переходят?

В России и Украине не могут перейти на новый календарь, хотя, по сути, и так по нему живут. Ведь все объявления и анонсы церковь дает по современному календарю, а не с задержкой в 13 дней. К примеру, патриарх Кирилл, когда анонсирует Рождественские чтения, говорит, что они условно будут 7 января. Хотя по церковному календарю, то бишь старому стилю, это 25 декабря. Ведь скажи патриарх так — люди бы пришли на две недели раньше — по светским 25 декабря, т.е до Нового года.

Весь документооборот, вся церковная пресса и в целом вся церковная жизнь функционирует по современному календарю. Однако иерархи очень боятся что-то менять, поскольку каждая реформа требует умелой коммуникации. А они, к сожалению, пока не умеют внятно коммуницировать с паствой.

В Украине на это накладывается еще и элемент религиозной конкуренции. Если ПЦУ или греко-католики перейдут на новый стиль, то их недовольных верующих будет переманивать Московский патриархат, обещая сохранить «традиционный для предков календарь». И плевать, что он несовершенен, он для них символ, традиция, ритуал. Эта та форма, которая для многих важнее смысла, важнее содержания.

И кстати, про греко-католиков... Католики и греки празднуют Рождество 25 декабря. Греко-католикипразднуют 7 января. Логики нет, есть только страх. Страх перемен.

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Юлианский календарь несовершенен и сейчас являет собою анахронизм. Ведь если открыть церковный календарь РПЦ, то там будет писаться «25 декабря (по старому стилю) / 7 января (по новому стилю)». Что это значит? Что даже те, кто живут по юлианскому календарю, отмечают Рождество 25 декабря. Просто их «25 декабря» припадает на современное 7 января. И это плавающая дата.

Апелляции к тому, что так праздновали наши предки, бессмысленны. Ведь еще в ХІX веке «25 декабря» припадало на реальное 6 января. А из-за несовершенства календаря уже в 2100 году их «25 декабря» и вовсе будет припадать на 8 января.

Юлианский календарь нужно менять. Хотя бы потому, что через 10 тысяч лет, когда григорианский даст ошибку всего в один день и у всего мира Рождество будет 26 декабря, у православных Рождество будет весной, как раз в конце марта.