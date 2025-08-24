В Ленинградской области после падения обломков дрона вспыхнул пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС, пострадавших нет.

Усть-Луга является крупнейшим строящимся портом на Балтике и вторым по объемам в России после Новороссийска. Дрозденко уточнил, что силы ПВО сбили в районе порта сначала четыре дрона, а позднее еще десять.

Ночью беспилотник также сбили рядом с Курской атомной электростанцией. В пресс-службе АЭС сообщили, что при падении аппарат сдетонировал и повредил трансформатор, возник пожар, который был потушен. Энергоблок № 3 был разгружен на 50%, радиационный фон остается в норме.

В Самарской области, по словам губернатора Вячеслава Федорищева, украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Жертв нет. Издание Astra утверждает, что удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу, однако официального подтверждения этой информации не поступало.