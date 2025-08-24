В Ленинградской области после падения обломков дрона вспыхнул пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС, пострадавших нет.
Усть-Луга является крупнейшим строящимся портом на Балтике и вторым по объемам в России после Новороссийска. Дрозденко уточнил, что силы ПВО сбили в районе порта сначала четыре дрона, а позднее еще десять.
Ночью беспилотник также сбили рядом с Курской атомной электростанцией. В пресс-службе АЭС сообщили, что при падении аппарат сдетонировал и повредил трансформатор, возник пожар, который был потушен. Энергоблок № 3 был разгружен на 50%, радиационный фон остается в норме.
В Самарской области, по словам губернатора Вячеслава Федорищева, украинские дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Жертв нет. Издание Astra утверждает, что удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу, однако официального подтверждения этой информации не поступало.
В Брянской области дрон атаковал гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы, сообщил губернатор Александр Богомаз. По данным властей, в регионе сбили 25 беспилотников.
Минобороны России заявило, что в ночь на 24 августа российские средства ПВО «перехватили и уничтожили» 95 дронов. Удары фиксировались в Брянской, Тверской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Тамбовской, Белгородской, Ростовской и Самарской областях, а также в Московском регионе, Чувашии, Татарстане и аннексированном Крыму. Кроме того, несколько аппаратов сбили над Черным морем.
На фоне атак были временно приостановлены работы ряда аэропортов. В Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде, Кирове, Калуге и Ижевске вводились ограничения на прием и отправку рейсов. В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с вечера 23 августа задержали более 60 рейсов, еще 39 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы.
В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.