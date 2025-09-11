Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвящённое развитию финансовых технологий. В ходе встречи обсуждались меры по цифровизации банковской системы, поддержке стартапов и привлечению инвестиций.

Ключевым решением стало создание Финтех-офиса при Центральном банке. Его задача — разработка критериев эффективности и управление проектами в этой сфере. Также будет учрежден инновационный хаб для акселерации стартапов, внедрения новых идей и поиска инвесторов.

Ранее глава государства заявлял о планах внедрить систему open banking и разработать пятилетнюю стратегию развития финтеха. Для подготовки документа привлечены международные эксперты, включая специалистов из Сингапура. Они анализируют законодательство, инфраструктуру и кадровый потенциал, чтобы сформировать национальные принципы и институциональную архитектуру отрасли.

На совещании подчеркивалось, что будущее финансового рынка невозможно представить без искусственного интеллекта и технологий блокчейна. По оценкам экспертов, их внедрение позволит увеличить доходы банков на 20%, расширить спектр услуг на 30% и снизить риски на 15%.