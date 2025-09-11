ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Мирзиёев намерен превратить Узбекистан в региональный центр финтеха
Президент Шавкат Мирзиёев поручил расширить цифровые возможности банков и создать условия для превращения Узбекистана в региональный центр финтеха
Мирзиёев намерен превратить Узбекистан в региональный центр финтеха
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев / Пресс-служба президента Узбекистана
11 сентября 2025 г.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвящённое развитию финансовых технологий. В ходе встречи обсуждались меры по цифровизации банковской системы, поддержке стартапов и привлечению инвестиций. 

Ключевым решением стало создание Финтех-офиса при Центральном банке. Его задача — разработка критериев эффективности и управление проектами в этой сфере. Также будет учрежден инновационный хаб для акселерации стартапов, внедрения новых идей и поиска инвесторов. 

Ранее глава государства заявлял о планах внедрить систему open banking и разработать пятилетнюю стратегию развития финтеха. Для подготовки документа привлечены международные эксперты, включая специалистов из Сингапура. Они анализируют законодательство, инфраструктуру и кадровый потенциал, чтобы сформировать национальные принципы и институциональную архитектуру отрасли. 

На совещании подчеркивалось, что будущее финансового рынка невозможно представить без искусственного интеллекта и технологий блокчейна. По оценкам экспертов, их внедрение позволит увеличить доходы банков на 20%, расширить спектр услуг на 30% и снизить риски на 15%. 

Читайте также

Мировой рынок финтеха стремительно растет. В 2024 году его объем превысил 300 млрд долларов, к 2030 году прогнозируется рост до 600 млрд. 

Узбекистан уже демонстрирует прогресс. Если в 2018 году в стране действовали лишь 24 финтех-компании, то сегодня их число достигло 103.  

В 2025 году предприятия сектора привлекли свыше 260 млн долларов иностранных инвестиций — в четыре раза больше, чем годом ранее. 

 

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us