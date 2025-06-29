Запланированный на конец июня визит заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука в Баку отменен из-за гибели граждан Азербайджана во время спецоперации в Екатеринбурге, пишут азербайджанские СМИ.

Азербайджанская сторона считает нецелесообразным визит Оверчука или любого другого официального представителя России при таких обстоятельствах.

27 июня сотрудники ФСБ России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции силовиков погибли двое азербайджанцев — братья Зияддин и Гусейн Сафаровых. Еще несколько человек задержаны.

Накануне трагедии, 26 июня, Оверчук выступал в Государственной думе с речью о развитии гуманитарных связей со странами СНГ. «Существование нашего общего цивилизационного пространства, которое скрепляет общий для всех стран Содружества язык межнационального общения, русский язык, является нашим несомненным преимуществом, которое позволяет нам вместе развиваться», — заявлял вице-премьер.

«Без общего языка, интересов и понимания друг друга невозможно развитие гуманитарных связей», — подчеркивал Оверчук в своем выступлении, посвященном укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей в СНГ.

Параллельно 27 июня Оверчук высказался об Армении. «Парламент Армении принял закон, который декларирует ее стремление присоединиться к Европейскому союзу. Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но мы понимаем, это было подтверждено Николом Воваевичем Пашиняном, что одновременное нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе и ЕС невозможно».

Вице-премьер также предупредил, что «эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза» и пообещал рассмотреть «применение соответствующих мер» в отношении Армении.

Отношения между Азербайджаном и Россией остаются напряженными после крушения самолета AZAL близ Актау 25 декабря 2024 года. В результате катастрофы пассажирского рейса Баку-Грозный погибли 38 человек.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, разбившийся в Казахстане самолет получил повреждения «вследствие обстрела с земли» на территории России. Алиев обвинил в авиакатастрофе представителей Российской Федерации. «И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», — заявил он на встрече с семьями погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками.

После этого МИД Азербайджана потребовал закрыть Русский дом в Баку. Дипломатическая напряженность продолжила нарастать: после резких высказываний депутата Николая Валуева в адрес азербайджанцев Баку объявил российского парламентария персоной нон грата.

В свою очередь, азербайджанский депутат Азер Бадамов был задержан в России после критических замечаний в адрес Валуева.