На фоне продолжающегося конфликта вокруг поставок российских энергоносителей в Европу и растущих опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном власти Германии не исключают атак на объекты энергетического сектора, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью Bild.

«Мы должны быть готовы к возможным атакам на газовые терминалы и другие критически важные объекты инфраструктуры», — указала она.

Фезер отметила, что в Германии возможны «целенаправленные атаки на энергетический сектор или попытки экстремистов злоупотребить законным протестом, как в случае с кризисом, связанным с коронавирусом», однако все же массовых беспорядков в ФРГ министр не ждет.

«Мы встревожены попыткой левых экстремистов использовать протесты против изменения климата в своих целях. С другой стороны, конечно, мы продолжаем видеть опасность, исходящую и от правых», — подчеркнула Фезер.

Министр указала, что в сфере внутренней безопасности ФРГ не ожидается сокращений бюджета — напротив, в федеральной полиции в текущем году созданы 1000 новых рабочих мест, добавила она. Глава МВД Германии также указала, что угроза со стороны России, ведущей войну против Украины, привела к изменениям в немецкой политике внутренней безопасности.

«Мы должны защитить себя от массированных кампаний дезинформации и кибератак со стороны России. В этом отношении немецкие силы безопасности в настоящее время преуспевают. С начала войны в Украине еще не было успешной крупной российской кибератаки на немецкие системы», — рассказала Фезер.

Из-за роста цен на энергоносители ближайшей зимой миллионы немцев не смогут платить за отопление, заявил в начале августа глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен, писал TRT на русском. В связи с этим Зибенкоттен предложил увеличить предел ежемесячного дохода семьи, при котором выплачивается жилищное пособие, чтобы защитить как можно большее количество немцев перед холодами.

Германия сейчас переживает масштабный кризис на фоне инфляции и проблемы с поставками газа из России, из-за этого властям страны уже пришлось пойти на беспрецедентные шаги. В начале августа появилась информация, что из-за нехватки энергии может быть осложнена работа крематориев в стране. Представители властей Мюнхена, в свою очередь, заявилио переводе тепловых станций на мазутные горелки, а энергоблоков — с угля на газ. Местная энергетическая компания также снизила минимальную температуру в бассейнах и саунах и запустила программу на €10 млн по расширению систем централизованного отопления, которые работают на возобновляемых источниках энергии.