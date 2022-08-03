В Германии опасаются, что из-за снижения поставок российского газа может быть осложнена работа крематориев, сообщает Reuters со ссылкой на немецкую ассоциацию похоронных бюро.

В стране почти три четверти из миллиона умерших кремируют, это самый высокий показатель в Европе, заключили там. Глава ассоциации Стефан Нозер пояснил, что это связано со сложившимися в Восточной Германии традициями, которые позже укрепились из-за процесса старения населения и большего удобства урн по сравнению с могилами.

По словам председателя кремационного консорциума Германии Свенд-Йорка Соболевски, в случае нормирования потребления газа крематории должны остаться в приоритете у властей, потому что без топлива большинство из них не сможет работать.

Представители похоронной сферы предложили несколько вариантов решения проблемы. Помимо прочего, предлагается снизить среднюю температуру печей, что позволит сэкономить от 10% до 20% газа. Также обсуждается вариант с выключением одних печей, пока другие работают постоянно. Таким образом часть печей не будет остывать и требовать больше газа для повторного нагрева, это поможет сократить потребление газа на 80%. Однако не все крематории могут перейти на эту модель, заявили собеседники Reuters. Также есть вариант, что крематории начнут использовать электричество вместо газа, но быстро это сделать не получится, заключил Нозер.

В конце июля российский «Газпром» объявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. В Еврокомиссии призвали готовиться к прекращению поставок российского газа «в любой момент».

Германия уже пошла на беспрецедентные меры для экономии энергоносителей из-за снижения российских поставок. Так, в Берлине предложили выключить подсветку крупнейших архитектурных памятников. Власти страны неоднократно советовали немцам экономить газ, воду и электроэнергию. Из-за этого большая часть жителей Германии — 62% — стала мыться реже и быстрее. Также выяснилось, что у каждой пятой семьи в стране нет денег на отпуск.

В конце июня Берлин повысил степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из России. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ, а третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом.

Однако, несмотря на попытки экономить из-за проблем с газом, немецкая экономика оказалась на грани рецессии. В стране индекс делового климата, отражающий оценку экономического положения государства и прогнозы на полгода, обвалился до минимума за два с половиной года, по данным исследовательского института IFO. Спад начался на фоне рекордной инфляции. В результате индекс делового климата Германии упал более чем на пять пунктов — с 85,8 в июне до 80,3 в июле. Кроме того, резко уменьшился и индекс текущих экономических условий. «Германия находится на грани рецессии, — сказал по этому поводу президент IFO Клеменс Фуэст. — Высокие цены на энергию и угроза дефицита газа тяжелым грузом легли на экономику. В ближайшие месяцы компании ожидают значительного ухудшения экономической активности в стране».

После начала войны в Украине и введения санкций против России в Германии началась галопирующая инфляция и дефицит запасных деталей и компонентов. Все это резко замедлило восстановление немецкой экономики после пандемии коронавируса. Показатель активности частного сектора, составляемый S&P Global, показывает, что в июле в первый раз в этом году в экономике страны начался спад.