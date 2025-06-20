Ровно неделю назад Израиль нанес первый удар по Ирану, начав мощную воздушную операцию, которая разрушила ключевые военные и ядерные объекты. Всего за несколько дней израильская авиация уничтожила склады с топливом, подавила или уничтожила треть всех иранских ПВО и устранила высокопоставленных иранских военных. Но, несмотря на впечатляющее начало, Израиль быстро достиг предела своих возможностей, пишет Financial Times (FT).

По оценкам издания, Тель-Авив не может завершить операцию в одиночку, ему нужна помощь США. Однако президент Дональд Трамп по-прежнему не уверен, что готов втянуть Вашингтон в войну с Ираном, опасаясь, прежде всего, что это обрушит его рейтинги.

У Израиля нет тяжелых бомб и стратегических самолетов, чтобы разрушить подземный ядерный объект в Фордо. А добиться смены режима в Тегеране силой, как показывает история, почти невозможно. Теперь внимание обращено к Вашингтону, отмечает газета.

Президент Дональд Трамп стоит перед ключевым выбором: обострять конфликт или предложить Ирану дипломатический выход.

Пока что политика США выглядит противоречиво. Сначала Вашингтон выступал против удара Израиля, затем поддержал его. Он вел тайные переговоры с Ираном, но прекратил их. Сейчас Трамп требует безоговорочной капитуляции Тегерана — позиция, почти исключающая возможность для диалога.

Однако удар США по Фордо может обернуться катастрофой. Иран способен атаковать 40 тыс. американских военных в регионе или нанести удары по соседним арабским странам. Цены на нефть взлетят, а налаженные отношения со странами Залива могут разрушиться. Репутация США пострадает, и этим воспользуются Китай, Россия или Северная Корея, поясняют авторы FT.

Вместо этого Трамп рассматривает возможность предложить Ирану «‎выйти из конфликта с достоинством»‎. США могут предложить Тегерану дипломатический выход: ликвидировать ядерную программу в обмен на снятие санкций и международный контроль. Такая сделка позволила бы Ирану сохранить лицо, став участником мирного атомного проекта, возможно, даже в сотрудничестве с США.

Иран может сопротивляться, но история дает подсказку. В 1988 году верховный лидер Ирана Рухолла Хомейни завершил войну с Ираком, назвав это решение «питьем яда ради исцеления». Возможно, скоро нынешнему лидеру Ирана Али Хаменеи придется сделать то же самое, не дожидаясь вступления США в войну.

Связанные TRT Global - С кем советуется Трамп по Ирану?

Связанные TRT Global - Иран требует гарантий

/