Президент США Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома после смерти исполнительного директора организации Turning Point USA Чарли Кирка.

Американский лидер подчеркнул, что Кирк посвятил свою жизнь вовлечению молодежи в политику, «делился со студентами любовью к стране» и распространял «слова здравого смысла». По словам Трампа, выстрел в Кирка стал атакой на всю страну.

«Все американцы и СМИ должны признать — насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными преступниками. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — заявил он.

Трамп выразил «скорбь и гнев» из-за гибели Кирка и напомнил о покушении на себя во время предвыборной кампании. Он потребовал немедленно прекратить распространение риторики ненависти и пообещал наказать «всех и каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию».

По словам президента, расследование будет охватывать не только исполнителей, но и организации, которые «финансируют и поддерживают подобные преступления».