Трамп: риторика радикальных левых ведет к терроризму
Дональд Трамп назвал погибшего активиста и главу Turning Point USA Чарли Кирка «мучеником за свободу и правду» и пообещал меры против политического насилия
Дональд Трамп и Чарли Кирк / AP
11 сентября 2025 г.

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением из Белого дома после смерти исполнительного директора организации Turning Point USA Чарли Кирка. 

Американский лидер подчеркнул, что Кирк посвятил свою жизнь вовлечению молодежи в политику, «делился со студентами любовью к стране» и распространял «слова здравого смысла». По словам Трампа, выстрел в Кирка стал атакой на всю страну. 

«Все американцы и СМИ должны признать — насилие и убийства являются трагическим следствием демонизации тех, с кем вы не согласны. Годами радикальные левые сравнивали таких замечательных американцев, как Чарли, с нацистами и самыми страшными преступниками. Подобная риторика напрямую ответственна за терроризм, который мы наблюдаем сегодня в нашей стране», — заявил он. 

Трамп выразил «скорбь и гнев» из-за гибели Кирка и напомнил о покушении на себя во время предвыборной кампании. Он потребовал немедленно прекратить распространение риторики ненависти и пообещал наказать «всех и каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию». 

По словам президента, расследование будет охватывать не только исполнителей, но и организации, которые «финансируют и поддерживают подобные преступления». 

На Чарли Кирка напали во время его выступления в Университете долины Юта. Он получил ранение в шею и был госпитализирован в критическом состоянии. Позднее Трамп сообщил о его смерти и распорядился приспустить флаги по всей стране. 

ФБР задержало возможного подозреваемого, но после допроса его отпустили, сообщил директор ведомства Кэш Патель. 

Кирку было 31 год. В 2012 году он вместе с бизнесменом Биллом Монтгомери основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные взгляды, идеи свободного рынка и традиционных ценностей среди студентов. 

Кирк был близким сторонником Трампа. В июле он выступал на съезде Республиканской партии, где Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс были утверждены кандидатами на посты президента и вице-президента США. Сам Трамп отмечал, что именно Кирк помог ему заручиться поддержкой молодежи. 

