Израиль приостановил все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщает телеканал Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. Решение было принято после давления со стороны министра финансов Бецалеля Смотрича — он пригрозил выйти из правительства, если Израиль продолжит пропускать гуманитарные грузы в Газу.

По данным израильских СМИ, ультиматум Смотрича вынудил Нетаньяху принять меры. Министр требует, чтобы гуманитарная помощь не попадала в Газу — в противном случае он обещает выйти из правительства и развалить коалицию.

Через несколько часов после угрозы Смотрича Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили, что Тель-Авив запретит поставки помощи в сектор. Согласно совместному заявлению, армия должна представить план по новым схемам доставки продуктов в течение 48 часов.

Заморозка помощи происходит на фоне новой волны насилия на пунктах раздачи. По сообщениям Al Jazeera, израильские военные убили не менее 60 палестинцев со вторника по среду, когда те пытались получить гуманитарную помощь. Источники в больницах сообщили телеканалу, что еще 14 палестинцев погибли в результате утренних ударов утром 26 июня. Общее число погибших за сутки уже превысило 90 человек.

На оккупированном Западном берегу израильские поселенцы напали на деревню Кафр Малик, убив троих палестинцев и ранив нескольких других.

С момента передачи контроля над распределением помощи частной компании Gaza Humanitarian Foundation (GHF), поддерживаемой США и Израилем, в Газе погибли более 680 человек, уточняет Al Jazeera. Представители ООН и гуманитарных организаций раскритиковали систему GHF, назвав ее хаотичной и смертельно опасной.

Это уже не первая блокировка помощи. С марта по конец мая Израиль полностью перекрыл гуманитарные поставки в Газу, доведя регион до грани голода. После частичного снятия блокады военные неоднократно открывали огонь по мирным жителям, собравшимся у пунктов раздачи.

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