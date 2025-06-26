Президент США Дональд Трамп долгое время позиционировал себя как изоляционист, не желающий втягивать США в военные конфликты за рубежом. Такой подход устраивал Пекин, где рассчитывали, что в случае второго срока Трамп будет сдержанно реагировать на внешнеполитические вызовы — в том числе на ситуацию вокруг Тайваня. Однако участие США в бомбардировках Ирана изменило эти представления, сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что авиаудары по иранским ядерным объектам заставили советников председателя КНР Си Цзиньпина пересмотреть ожидания относительно внешнеполитического поведения Трампа. Как заявил эксперт по ближневосточной политике Китая из Университета Эксетера Андреа Гизелли, в Пекине считали, что Трамп-2.0 будет более прагматичным и склонным к заключению сделок, а значит — стабильным.

«На деле все оказывается совсем не так», — отметил он.

Схожие выводы сделали и в администрации президента Тайваня Лая Циндэ. По данным источников FT, в Тайбэе увидели в действиях Трампа сигнал о готовности к военному вмешательству, даже несмотря на давление изоляционистского крыла.

«Трамп разрушил впечатление, будто в Вашингтоне бал правят изоляционисты. Это, вероятно, поможет в сдерживании Китая. Но потребуется время, чтобы понять, как именно Пекин откорректирует свою политику», — приводит издание слова тайваньского источника.

Трамп ранее не раз подчеркивал, что при нем США не начинали ни одной войны. Он утверждал, что страна не должна участвовать в «чужих» конфликтах. Однако война между Израилем и Ираном, продолжавшаяся 12 дней, заставила его отдать приказ о прямом военном вмешательстве.

США нанесли удары по иранским ядерным объектам, используя в том числе противобункерные боеприпасы. Израиль утверждает, что эти объекты связаны с военной программой, несмотря на заявления Тегерана о мирном характере исследований.

Во внутренней политике участие США в войне вызвало критику. Часть сторонников Трампа и движения Make America Great Again выступила резко против. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин написала, что сторонники MAGA устали от внешних конфликтов. Телеведущий Такер Карлсон обрушился с критикой на сенатора-республиканца Теда Круза и призвал Трампа отказаться от эскалации. Он заявил, что это может стать «концом» президентства Трампа, назвав его при этом «единственным человеком, который может установить мир».

Трамп ответил в своем стиле: «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что Иран не может иметь ядерное оружие!»

FT указывает, что Пекин теперь должен переосмыслить, будет ли Трамп по-прежнему избегать вмешательства, если Китай предпримет попытку силой установить контроль над Тайванем. Один из американских чиновников заявил газете, что приказ о бомбардировках разрушил представление о Трампе как о лидере, чьи угрозы не стоит воспринимать всерьез: «Теперь мнение о том, что он дрогнет в кризисной ситуации, опровергнуто. Это в определенной степени усилило фактор сдерживания в отношении Китая».