据《金融时报》报道，美国总统唐纳德·特朗普敦促欧盟对中国和印度实施100%的关税，以此向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京施压。

这一要求是在华盛顿举行的一次高级别会议上提出的。会议期间，美国和欧盟高级官员讨论了加大对莫斯科经济压力的可能选项。

特朗普通过电话参与了会议，并直接向谈判代表施压，要求采取行动。据报道，他表示：“显而易见的方法是，我们都实施大幅关税，并保持这些关税，直到中国同意停止购买俄罗斯石油。实际上，这些石油没有太多其他的出口地。”

另一位美国官员表示，政府准备“效仿”欧盟实施的任何关税，这表明华盛顿可能会对印度和中国的进口商品征收同等规模的关税。

这一提议凸显了白宫内部日益增长的挫败感，因为俄罗斯正在加大对乌克兰的空袭力度。在没有明确和平协议路径的情况下，特朗普转向贸易工具，认为协调一致的关税可以切断俄罗斯的经济命脉，迫使中国和印度——俄罗斯最大的两个石油买家——减少采购。