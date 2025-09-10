财经与科技
特朗普敦促欧盟对中印征收100%关税以施压普京
美国总统警告称，协调关税将切断俄罗斯的石油生命线；白宫表示愿意与欧盟的举措保持一致。
2025年9月10日

据《金融时报》报道，美国总统唐纳德·特朗普敦促欧盟对中国和印度实施100%的关税，以此向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京施压。

这一要求是在华盛顿举行的一次高级别会议上提出的。会议期间，美国和欧盟高级官员讨论了加大对莫斯科经济压力的可能选项。

特朗普通过电话参与了会议，并直接向谈判代表施压，要求采取行动。据报道，他表示：“显而易见的方法是，我们都实施大幅关税，并保持这些关税，直到中国同意停止购买俄罗斯石油。实际上，这些石油没有太多其他的出口地。”

另一位美国官员表示，政府准备“效仿”欧盟实施的任何关税，这表明华盛顿可能会对印度和中国的进口商品征收同等规模的关税。

这一提议凸显了白宫内部日益增长的挫败感，因为俄罗斯正在加大对乌克兰的空袭力度。在没有明确和平协议路径的情况下，特朗普转向贸易工具，认为协调一致的关税可以切断俄罗斯的经济命脉，迫使中国和印度——俄罗斯最大的两个石油买家——减少采购。

自2022年2月俄罗斯入侵以来，印度大幅增加了对俄罗斯原油的进口，而中国仍是最大的买家。两国合计占俄罗斯海运石油出口的大部分，为俄罗斯提供了重要的收入来源，从而减弱了西方制裁的影响。

通过推动跨大西洋的统一阵线，特朗普押注欧洲和美国可以通过全球贸易流动来扼杀俄罗斯的财政收入。一位美国官员被引述称：“信息很明确：西方必须利用一切手段来压制克里姆林宫。”

目前尚不清楚布鲁塞尔将如何回应，因为欧盟成员国在新的贸易限制问题上仍存在分歧。一些政府反对更广泛的关税，理由是这可能对供应链和国内通胀构成风险。

尽管如此，特朗普的呼吁标志着华盛顿迄今为止最强有力的推动，旨在通过直接针对继续支持俄罗斯能源贸易的第三国来扩大对莫斯科的经济压力范围。

